https://ria.ru/20250716/yug-2029393876.html

Доли в шести компаниях, связанных с ЮГК, перешли в собственность России

Доли в шести компаниях, связанных с ЮГК, перешли в собственность России - РИА Новости, 16.07.2025

Доли в шести компаниях, связанных с ЮГК, перешли в собственность России

Доли в шести компаниях по иску Генпрокуратуры к миллиардеру Константину Струкову и ряду других предпринимателей перешли в собственность России, выяснило РИА... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:13:00+03:00

2025-07-16T10:13:00+03:00

2025-07-16T10:13:00+03:00

генеральная прокуратура рф

газпромбанк

уральский

челябинск

россия

югк

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Доли в шести компаниях по иску Генпрокуратуры к миллиардеру Константину Струкову и ряду других предпринимателей перешли в собственность России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами. Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, 15 июля в собственность России перешли по 100% долей ООО "Бизнес-Актив" и ООО "Хоум", 45% и 35% долей в уставном капитале ООО "Арбат-Сити", принадлежащих разным лицам, 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс "Экомодуль", а также по 1% долей в уставном капитале ООО "Погрузочно-Транспортное Управление" и ООО "Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод". Ранее РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщало, что учредителем ООО "Управляющая компания ЮГК" (УК ЮГК) с 15 июля стала Российская Федерация. В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

https://ria.ru/20250715/zavod-2029193796.html

https://ria.ru/20250712/aktivy-2028704750.html

уральский

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генеральная прокуратура рф, газпромбанк, уральский, челябинск, россия, югк, общество