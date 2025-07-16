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Спасатели вылетели в Оймяконский район Якутии, пострадавший от паводка - РИА Новости, 16.07.2025
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05:58 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/yakutiya-2029367580.html
Спасатели вылетели в Оймяконский район Якутии, пострадавший от паводка
Спасатели вылетели в Оймяконский район Якутии, пострадавший от паводка - РИА Новости, 16.07.2025
Спасатели вылетели в Оймяконский район Якутии, пострадавший от паводка
Спасатели вылетают в пострадавший от паводка Оймяконский район Якутии, где идет эвакуация жителей в пяти населенных пунктах, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:58:00+03:00
2025-07-16T05:58:00+03:00
происшествия
оймякон
момский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Спасатели вылетают в пострадавший от паводка Оймяконский район Якутии, где идет эвакуация жителей в пяти населенных пунктах, сообщает оперативный штаб республики. "В результате паводка в зоне затопления оказались пять населенных пунктов: Орто-Балаган, Куйдусун, Берег-Юрдя, Оймякон, а также микрорайон в поселке Усть-Нера. Всего в зоне затопления оказалось более 120 дворовых территорий, при этом в порядка 70 домов разного уровня вода зашла внутрь. В район направлена оперативная группа спасателей главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия)", - приводятся в сообщении слова министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрия Лепчикова. По оперативным данным, утром в среду уровень воды в селе Оймякон достиг 564 сантиметров - за последние четыре часа он поднялся на 14 сантиметров и превысил опасную отметку более чем на метр. Как отметили экстренные службы, дальнейшее продвижение паводка ожидается в сторону Момского района Якутии, где в селе Хонуу уровень воды составляет 637 сантиметров, за последние четыре часа отмечается подъем на 11 сантиметров. По докладам администрации района, идет затопление низменных участков населенных пунктов. Из-за сильных осадков участок региональной автодороги "Оймякон" между 730-м километром и поселком Куйдусун оказался затоплен водой. Происходит перелив через дорожное полотно, отмечены повреждения асфальта и основания дороги. Кроме того, отмечается угроза размыва подъездных путей к мосту через реку Агаякан. Восстановительные работы возможны после спада уровней воды на реках. Ранее в трех районах Якутии ввели режим повышенной готовности. Проливные дожди спровоцировали выход из берегов реки Индигирка и ее притоков.
https://ria.ru/20250715/jakutija-2029150597.html
https://ria.ru/20250714/chita-2028924307.html
оймякон
момский район
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происшествия, оймякон, момский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оймякон, Момский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели вылетели в Оймяконский район Якутии, пострадавший от паводка

Спасатели вылетают в Оймяконский район Якутии, где идет эвакуация жителей

© РИА Новости / Болот Бочкарев | Перейти в медиабанкПаводок в Якутии
Паводок в Якутии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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Паводок в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Спасатели вылетают в пострадавший от паводка Оймяконский район Якутии, где идет эвакуация жителей в пяти населенных пунктах, сообщает оперативный штаб республики.
"В результате паводка в зоне затопления оказались пять населенных пунктов: Орто-Балаган, Куйдусун, Берег-Юрдя, Оймякон, а также микрорайон в поселке Усть-Нера. Всего в зоне затопления оказалось более 120 дворовых территорий, при этом в порядка 70 домов разного уровня вода зашла внутрь. В район направлена оперативная группа спасателей главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия)", - приводятся в сообщении слова министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрия Лепчикова.
Паводок в Якутии - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В трех районах Якутии ввели режим повышенной готовности из-за паводка
Вчера, 07:08
По оперативным данным, утром в среду уровень воды в селе Оймякон достиг 564 сантиметров - за последние четыре часа он поднялся на 14 сантиметров и превысил опасную отметку более чем на метр.
Как отметили экстренные службы, дальнейшее продвижение паводка ожидается в сторону Момского района Якутии, где в селе Хонуу уровень воды составляет 637 сантиметров, за последние четыре часа отмечается подъем на 11 сантиметров. По докладам администрации района, идет затопление низменных участков населенных пунктов.
Из-за сильных осадков участок региональной автодороги "Оймякон" между 730-м километром и поселком Куйдусун оказался затоплен водой. Происходит перелив через дорожное полотно, отмечены повреждения асфальта и основания дороги. Кроме того, отмечается угроза размыва подъездных путей к мосту через реку Агаякан. Восстановительные работы возможны после спада уровней воды на реках.
Ранее в трех районах Якутии ввели режим повышенной готовности. Проливные дожди спровоцировали выход из берегов реки Индигирка и ее притоков.
Уровень воды в реке в Чите в пик паводка достиг 407 сантиметров - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Уровень воды в Чите в пик паводка достиг 407 сантиметров
14 июля, 03:34
 
ПроисшествияОймяконМомский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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