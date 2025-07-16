https://ria.ru/20250716/yachmen-2029378627.html

Казанские ученые разработали эффективную биозащиту для ячменя

Казанские ученые разработали эффективную биозащиту для ячменя - РИА Новости, 16.07.2025

Казанские ученые разработали эффективную биозащиту для ячменя

Новые биологические смеси, защищающие ячмень от болезней и стимулирующие его рост, были разработаны в России, урожайность растений благодаря им увеличивается на РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:48:00+03:00

2025-07-16T08:48:00+03:00

2025-07-16T08:50:00+03:00

россия

общество

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955150_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_0a6e1094d4d0ec46b6863f2340d4ff81.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новые биологические смеси, защищающие ячмень от болезней и стимулирующие его рост, были разработаны в России, урожайность растений благодаря им увеличивается на 14%, а подверженность болезням снижается на 28%, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (Казанский ГАУ). "Ученые из Казанского государственного аграрного университета (Казанского ГАУ) разработали новые биологические смеси, которые одновременно защищают растения ячменя от грибных болезней и стимулируют их рост... Двухлетние полевые испытания подтвердили увеличение урожайности на 14% и снижение подверженности болезням на 28%", - говорится в сообщении университета. Там также добавили, что ученые использовали в исследовании полезные микроорганизмы и природные стимуляторы роста, в том числе из торфа и бурого угля, для повышения устойчивости ячменя к стрессам и улучшения его питания. Более того, в растениях увеличилось содержание белка на 0,2-1% в зависимости от используемого препарата. Полученные результаты особенно важны для кормового ячменя, так как белок определяет питательную ценность получаемого корма, отметили в университете. "Новая технология может помочь фермерам снизить использование химических средств защиты. Биопрепараты безопасны для окружающей среды и не накапливаются в почве. Стоимость обработки сопоставима с применением фунгицидов, но экологический эффект значительно выше", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250715/rak-2029151019.html

https://ria.ru/20250714/nauka-2028589054.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество