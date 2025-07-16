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Казанские ученые разработали эффективную биозащиту для ячменя
Казанские ученые разработали эффективную биозащиту для ячменя - РИА Новости, 16.07.2025
Казанские ученые разработали эффективную биозащиту для ячменя
Новые биологические смеси, защищающие ячмень от болезней и стимулирующие его рост, были разработаны в России, урожайность растений благодаря им увеличивается на РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:48:00+03:00
2025-07-16T08:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новые биологические смеси, защищающие ячмень от болезней и стимулирующие его рост, были разработаны в России, урожайность растений благодаря им увеличивается на 14%, а подверженность болезням снижается на 28%, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (Казанский ГАУ). "Ученые из Казанского государственного аграрного университета (Казанского ГАУ) разработали новые биологические смеси, которые одновременно защищают растения ячменя от грибных болезней и стимулируют их рост... Двухлетние полевые испытания подтвердили увеличение урожайности на 14% и снижение подверженности болезням на 28%", - говорится в сообщении университета. Там также добавили, что ученые использовали в исследовании полезные микроорганизмы и природные стимуляторы роста, в том числе из торфа и бурого угля, для повышения устойчивости ячменя к стрессам и улучшения его питания. Более того, в растениях увеличилось содержание белка на 0,2-1% в зависимости от используемого препарата. Полученные результаты особенно важны для кормового ячменя, так как белок определяет питательную ценность получаемого корма, отметили в университете. "Новая технология может помочь фермерам снизить использование химических средств защиты. Биопрепараты безопасны для окружающей среды и не накапливаются в почве. Стоимость обработки сопоставима с применением фунгицидов, но экологический эффект значительно выше", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250715/rak-2029151019.html
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Казанские ученые разработали эффективную биозащиту для ячменя
Ученые из Казанского ГАУ разработали эффективную биозащиту для ячменя
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новые биологические смеси, защищающие ячмень от болезней и стимулирующие его рост, были разработаны в России, урожайность растений благодаря им увеличивается на 14%, а подверженность болезням снижается на 28%, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (Казанский ГАУ).
"Ученые из Казанского государственного аграрного университета (Казанского ГАУ) разработали новые биологические смеси, которые одновременно защищают растения ячменя от грибных болезней и стимулируют их рост... Двухлетние полевые испытания подтвердили увеличение урожайности на 14% и снижение подверженности болезням на 28%", - говорится в сообщении университета.
Там также добавили, что ученые использовали в исследовании полезные микроорганизмы и природные стимуляторы роста, в том числе из торфа и бурого угля, для повышения устойчивости ячменя к стрессам и улучшения его питания.
Более того, в растениях увеличилось содержание белка на 0,2-1% в зависимости от используемого препарата. Полученные результаты особенно важны для кормового ячменя, так как белок определяет питательную ценность получаемого корма, отметили в университете.
"Новая технология может помочь фермерам снизить использование химических средств защиты. Биопрепараты безопасны для окружающей среды и не накапливаются в почве. Стоимость обработки сопоставима с применением фунгицидов, но экологический эффект значительно выше", - подчеркивается в сообщении.