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В Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi
В Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi - РИА Новости, 16.07.2025
В Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi
Компании-провайдеры развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi в Самарской области для минимизации неудобств при ограничении мобильного интернета, сообщил... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:00:00+03:00
2025-07-16T00:00:00+03:00
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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Компании-провайдеры развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi в Самарской области для минимизации неудобств при ограничении мобильного интернета, сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов в своем Telegram-канале. Глава областного правительства напомнил, что для защиты граждан и объектов инфраструктуры в Самарской области могут действовать временные ограничения в работе мобильного интернета. "По поручению и при личном контроле губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева правительством региона принимаются необходимые меры, минимизирующие вынужденный дискомфорт жителей. В частности, в Самаре компаниями-провайдерами уже развернуты публичные сети WiFi, обеспечивающие бесплатный интернет", - написал Смирнов. Адреса с точками доступа можно посмотреть на сайте минцифры Самарской области.
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общество, технологии, самарская область, россия, wi-fi, интернет
Общество, Технологии, Самарская область, Россия, Wi-Fi, Интернет
В Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi
На территории Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi