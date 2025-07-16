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В Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi

В Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi - РИА Новости, 16.07.2025

В Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi

Компании-провайдеры развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi в Самарской области для минимизации неудобств при ограничении мобильного интернета, сообщил... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T00:00:00+03:00

2025-07-16T00:00:00+03:00

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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Компании-провайдеры развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi в Самарской области для минимизации неудобств при ограничении мобильного интернета, сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов в своем Telegram-канале. Глава областного правительства напомнил, что для защиты граждан и объектов инфраструктуры в Самарской области могут действовать временные ограничения в работе мобильного интернета. "По поручению и при личном контроле губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева правительством региона принимаются необходимые меры, минимизирующие вынужденный дискомфорт жителей. В частности, в Самаре компаниями-провайдерами уже развернуты публичные сети WiFi, обеспечивающие бесплатный интернет", - написал Смирнов. Адреса с точками доступа можно посмотреть на сайте минцифры Самарской области.

https://ria.ru/20250611/ne-rabotaet-internet--2022363787.html

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общество, технологии, самарская область, россия, wi-fi, интернет