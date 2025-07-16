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Суд продлил арест экс-главе Новочеркасска, обвиняемому в получении взятки
Суд продлил арест экс-главе Новочеркасска, обвиняемому в получении взятки - РИА Новости, 16.07.2025
Суд продлил арест экс-главе Новочеркасска, обвиняемому в получении взятки
Суд продлил до 12 августа срок содержания под стражей бывшему главе администрации Новочеркасска Ростовской области Юрию Лысенко, обвиняемому в получении взятки... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:24:00+03:00
2025-07-16T13:24:00+03:00
2025-07-16T13:24:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд продлил до 12 августа срок содержания под стражей бывшему главе администрации Новочеркасска Ростовской области Юрию Лысенко, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов региона. Лысенко задержали 13 мая сотрудники областного УФСБ России, у него дома и на работе прошли обыски. Позже районный суд заключил чиновника под стражу до 13 июля. Ему было предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. В конце мая гордума приняла отставку Лысенко по собственному желанию. "Продлен срок (содержания под стражей - ред.) на 1 месяц, до 12 августа 2025 года", - сказал собеседник агентства. По информации СУСК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчинённого получил от застройщика взятку в виде земельного участка с домом на общую сумму более 8 миллионов рублей. Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области. Против Лысенко возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а против сотрудника администрации - по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
https://ria.ru/20250711/rostehnadzor-2028503156.html
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россия, новочеркасск, ростовская область, общество
Россия, Новочеркасск, Ростовская область, Общество
Суд продлил арест экс-главе Новочеркасска, обвиняемому в получении взятки
Экс-главе Новочеркасска Лысенко, обвиняемому в получении взятки, продлили арест