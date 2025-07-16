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В Новосибирской области разбирают завалы дома, где взорвался газ

В Новосибирской области разбирают завалы дома, где взорвался газ - РИА Новости, 16.07.2025

В Новосибирской области разбирают завалы дома, где взорвался газ

Обрушенные конструкции дома в Новосибирской области, где взорвался газ, разбирают 78 спасателей и 21 единица техники, задействована тяжелая техника, сообщили... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:46:00+03:00

2025-07-16T11:46:00+03:00

2025-07-16T11:46:00+03:00

происшествия

россия

новосибирская область

новосибирский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Обрушенные конструкции дома в Новосибирской области, где взорвался газ, разбирают 78 спасателей и 21 единица техники, задействована тяжелая техника, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожарные МЧС России и спасатели региона продолжают разбирать обрушенные конструкции для поиска людей. Тяжелые бетонные плиты поднимают при помощи автокрана и автолестницы", - рассказали в пресс-службе. В МЧС отмечают, что, по уточненным данным, дом газифицирован, в настоящее время газоснабжение прекращено. В 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. По данным МЧС РФ, пострадала женщина, ее осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека. По данным облминздрава, при взрыве один человек погиб, один травмирован и находится в состоянии средней степени тяжести. На месте развернут оперативный штаб, задействовали 78 человек и 21 единицу техники, из них 29 специалистов и девять единиц техники МЧС России. Также к месту следуют психологи МЧС России.

https://ria.ru/20250716/dtp--2029416711.html

россия

новосибирская область

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происшествия, россия, новосибирская область, новосибирский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)