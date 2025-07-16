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СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Новосибирском
СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Новосибирском - РИА Новости, 16.07.2025
СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Новосибирском
Следователи по факту происшествия в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, где в среду взорвался газ, возбудили уголовное дело РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:23:00+03:00
2025-07-16T11:23:00+03:00
2025-07-16T11:32:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
новосибирская область
новосибирский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Следователи по факту происшествия в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, где в среду взорвался газ, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает СУСК по Новосибирской области.В 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. По данным МЧС РФ, пострадала женщина, ее осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека. По данным облминздрава, пи взрыве один человек погиб, один травмирован и находится в состоянии средней степени тяжести."В связи с происшествием в жилом доме в поселке Красный Яр Новосибирского района следователи следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Следователи установили, что в среду в поселке Красный Яр произошло разрушение конструкции помещения одной из квартир в жилом доме. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.На месте происшествия работают следователи следственного отдела по городу Обь и криминалисты регионального управления. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, новосибирская область, новосибирский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Новосибирском
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Красном Яре