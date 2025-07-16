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СК выехал на место взрыва газа в жилом доме под Новосибирском - РИА Новости, 16.07.2025
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10:33 16.07.2025
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СК выехал на место взрыва газа в жилом доме под Новосибирском
СК выехал на место взрыва газа в жилом доме под Новосибирском - РИА Новости, 16.07.2025
СК выехал на место взрыва газа в жилом доме под Новосибирском
Следователи СК выясняют причины взрыва газа в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, они выехали на место ЧП, сообщило СУСК РФ РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:33:00+03:00
2025-07-16T10:33:00+03:00
происшествия
новосибирский район
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Следователи СК выясняют причины взрыва газа в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, они выехали на место ЧП, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области. Как сообщалось, в 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. МЧС РФ сообщало, что пострадала женщина, ее осматривают врачи, под завалами могут находиться еще два человека. По данным областного минздрава, при взрыве один человек погиб, один травмирован и находится в состоянии средней степени тяжести. "Устанавливаются обстоятельства частичного обрушения второго этажа многоквартирного дома, произошедшего днем 16 июля 2025 года в поселке Красный Яр Новосибирского района. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении СУСК. Установление всех обстоятельств в связи с происшествием в жилом доме в поселке Красный Яр также контролирует прокуратура Новосибирского района.
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новосибирский район
россия
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происшествия, новосибирский район, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирский район, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК выехал на место взрыва газа в жилом доме под Новосибирском

Следователи СК выехали на место взрыва газа в жилом доме в Красном Яре

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Следователи СК выясняют причины взрыва газа в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, они выехали на место ЧП, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области.
Как сообщалось, в 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. МЧС РФ сообщало, что пострадала женщина, ее осматривают врачи, под завалами могут находиться еще два человека. По данным областного минздрава, при взрыве один человек погиб, один травмирован и находится в состоянии средней степени тяжести.
"Устанавливаются обстоятельства частичного обрушения второго этажа многоквартирного дома, произошедшего днем 16 июля 2025 года в поселке Красный Яр Новосибирского района. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении СУСК.
Установление всех обстоятельств в связи с происшествием в жилом доме в поселке Красный Яр также контролирует прокуратура Новосибирского района.
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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ПроисшествияНовосибирский районРоссияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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