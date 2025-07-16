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СК выехал на место взрыва газа в жилом доме под Новосибирском

СК выехал на место взрыва газа в жилом доме под Новосибирском - РИА Новости, 16.07.2025

СК выехал на место взрыва газа в жилом доме под Новосибирском

Следователи СК выясняют причины взрыва газа в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, они выехали на место ЧП, сообщило СУСК РФ РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:33:00+03:00

2025-07-16T10:33:00+03:00

2025-07-16T10:33:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Следователи СК выясняют причины взрыва газа в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, они выехали на место ЧП, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области. Как сообщалось, в 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. МЧС РФ сообщало, что пострадала женщина, ее осматривают врачи, под завалами могут находиться еще два человека. По данным областного минздрава, при взрыве один человек погиб, один травмирован и находится в состоянии средней степени тяжести. "Устанавливаются обстоятельства частичного обрушения второго этажа многоквартирного дома, произошедшего днем 16 июля 2025 года в поселке Красный Яр Новосибирского района. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении СУСК. Установление всех обстоятельств в связи с происшествием в жилом доме в поселке Красный Яр также контролирует прокуратура Новосибирского района.

https://ria.ru/20250708/razbor-2027844298.html

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происшествия, новосибирский район, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)