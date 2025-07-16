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В поселке под Новосибирском взорвался газ в жилом доме
В поселке под Новосибирском взорвался газ в жилом доме - РИА Новости, 16.07.2025
В поселке под Новосибирском взорвался газ в жилом доме
Взрыв газовоздушной смести произошел в среду в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:00:00+03:00
2025-07-16T09:00:00+03:00
2025-07-16T09:05:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирский район
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Взрыв газовоздушной смести произошел в среду в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области."В 12.30 (08.30 мск) поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. Информация уточняется", - говорится в сообщении главка МЧС.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
новосибирский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирский район, новосибирская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новосибирский район, Новосибирская область
В поселке под Новосибирском взорвался газ в жилом доме
Газ взорвался в двухэтажном жилом доме в поселке Красный Яр под Новосибирском