https://ria.ru/20250716/vulkan-2029380218.html
В Исландии началось извержение вулкана
В Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 16.07.2025
В Исландии началось извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:01:00+03:00
2025-07-16T09:01:00+03:00
2025-07-16T09:02:00+03:00
исландия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. "Началось извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар", - говорится в сообщении на сайте метеослужбы Исландии. Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на примерно километр. Лава движется на юго-восток, не приближаясь при этом к объектам инфраструктуры.
https://ria.ru/20250715/vulkan-2029195408.html
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исландия, в мире
В Исландии началось извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии