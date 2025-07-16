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В Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 16.07.2025
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09:01 16.07.2025 (обновлено: 09:02 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vulkan-2029380218.html
В Исландии началось извержение вулкана
В Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 16.07.2025
В Исландии началось извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:01:00+03:00
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исландия
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. "Началось извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар", - говорится в сообщении на сайте метеослужбы Исландии. Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на примерно километр. Лава движется на юго-восток, не приближаясь при этом к объектам инфраструктуры.
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исландия, в мире
Исландия, В мире
В Исландии началось извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии

© /РИА новостиИзвержение вулкана в Исландии
Извержение вулкана в Исландии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© /РИА новости
Извержение вулкана в Исландии . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны.
"Началось извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар", - говорится в сообщении на сайте метеослужбы Исландии.
Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на примерно километр. Лава движется на юго-восток, не приближаясь при этом к объектам инфраструктуры.
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