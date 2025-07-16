https://ria.ru/20250716/vsu-2029585171.html

ВСУ не разрешают боевикам "Айдара"* увольняться даже при болезни

ВСУ не разрешают боевикам "Айдара"* увольняться даже при болезни - РИА Новости, 16.07.2025

ВСУ не разрешают боевикам "Айдара"* увольняться даже при болезни

Командование ВСУ не разрешает рядовым боевикам нацбата "Айдар"* увольняться даже в случае болезни или ранения из-за нехватки живой силы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:52:00+03:00

2025-07-16T23:52:00+03:00

2025-07-16T23:52:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Командование ВСУ не разрешает рядовым боевикам нацбата "Айдар"* увольняться даже в случае болезни или ранения из-за нехватки живой силы, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. Согласно информации, в частности, речь идет о военнослужащих 24-го отдельного штурмового батальона "Айдара"* на сумском направлении. "Бывшие заключенные и уголовные преступники, мобилизованные в нацбат, продолжают находиться на передовых позициях, а их родственники лишь собирают деньги на лечение в соцсетях", - сказал собеседник агентства.* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

https://ria.ru/20250716/vsu-2029583466.html

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россия, вооруженные силы украины, украина