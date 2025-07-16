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ВСУ убивают раненых, отказавшихся вернуться в штурмовики, сообщил источник
ВСУ убивают раненых, отказавшихся вернуться в штурмовики, сообщил источник - РИА Новости, 16.07.2025
ВСУ убивают раненых, отказавшихся вернуться в штурмовики, сообщил источник
Украинские вооруженные формирования убивают раненых, которые отказываются вернуться в штурмовые подразделения, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:41:00+03:00
2025-07-16T23:41:00+03:00
2025-07-16T23:41:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования убивают раненых, которые отказываются вернуться в штурмовые подразделения, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. "Родственники военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка в очередной раз сообщают, что их родные и близкие, выведенные с позиций из-за ранения, пропадают без вести в учреждениях здравоохранения Сум или тыловых подразделениях полка", - сказал собеседник агентства. По его словам, раненым поступает распоряжение вернуться в состав штурмового подразделения. "После отказа к раненым приезжают бывшие заключенные из "службы безопасности полка" и банально убивают несогласного", - сообщил сотрудник силовых структур.
https://ria.ru/20250703/vsu-2026857861.html
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россия, сумы, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины
ВСУ убивают раненых, отказавшихся вернуться в штурмовики, сообщил источник
ВСУ убивают раненых, отказывающихся вернуться в штурмовые подразделения