https://ria.ru/20250716/vsu-2029572277.html

Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках продукции для ВСУ

Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках продукции для ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025

Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках продукции для ВСУ

Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen не имеет никакого отношения к поставкам продукции для ВСУ, а на снимках, растиражированных украинскими СМИ,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T21:44:00+03:00

2025-07-16T21:44:00+03:00

2025-07-16T21:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

московская область (подмосковье)

андрей луговой

вооруженные силы украины

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007640111_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d3f2ae1f448216bc46e4286c44c08970.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen не имеет никакого отношения к поставкам продукции для ВСУ, а на снимках, растиражированных украинскими СМИ, запечатлена поддельная продукция, сообщил РИА Новости представитель компании. Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski & Rozen на Украине поддерживает ВСУ и отсылает на передовую свою продукцию. Публикации сопровождались снимками, на которых якобы запечатлена продукция этого бренда. "Мы полностью опровергаем информацию СМИ об отправке продукции для ВСУ. Продукция, представленная на этих фотографиях, не является продукцией нашей компании, а представляет собой некую форму имитации или контрафакта", - заявил представитель. В компании добавили, что гордятся признанием и популярностью своего бренда, и отметили, что подобная популярность способствует появлению поддельной продукции по всему миру, которая, в свою очередь, наносит репутационный ущерб. Ранее в среду депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski & Rozen на причастность финансирования ВСУ.

https://ria.ru/20250105/mgla-1992544079.html

украина

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, московская область (подмосковье), андрей луговой, вооруженные силы украины, госдума рф