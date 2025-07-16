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Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках продукции для ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:44 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/vsu-2029572277.html
Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках продукции для ВСУ
Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках продукции для ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках продукции для ВСУ
Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen не имеет никакого отношения к поставкам продукции для ВСУ, а на снимках, растиражированных украинскими СМИ,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:44:00+03:00
2025-07-16T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
московская область (подмосковье)
андрей луговой
вооруженные силы украины
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Израильский парфюмерный дом Zielinski &amp; Rozen не имеет никакого отношения к поставкам продукции для ВСУ, а на снимках, растиражированных украинскими СМИ, запечатлена поддельная продукция, сообщил РИА Новости представитель компании. Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski &amp; Rozen на Украине поддерживает ВСУ и отсылает на передовую свою продукцию. Публикации сопровождались снимками, на которых якобы запечатлена продукция этого бренда. "Мы полностью опровергаем информацию СМИ об отправке продукции для ВСУ. Продукция, представленная на этих фотографиях, не является продукцией нашей компании, а представляет собой некую форму имитации или контрафакта", - заявил представитель. В компании добавили, что гордятся признанием и популярностью своего бренда, и отметили, что подобная популярность способствует появлению поддельной продукции по всему миру, которая, в свою очередь, наносит репутационный ущерб. Ранее в среду депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski &amp; Rozen на причастность финансирования ВСУ.
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украина, московская область (подмосковье), андрей луговой, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Московская область (Подмосковье), Андрей Луговой, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках продукции для ВСУ

Представитель Zielinski & Rozen опроверг сообщения о поставках продукции для ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка в торговом центре
Девушка в торговом центре - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка в торговом центре. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen не имеет никакого отношения к поставкам продукции для ВСУ, а на снимках, растиражированных украинскими СМИ, запечатлена поддельная продукция, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski & Rozen на Украине поддерживает ВСУ и отсылает на передовую свою продукцию. Публикации сопровождались снимками, на которых якобы запечатлена продукция этого бренда.
"Мы полностью опровергаем информацию СМИ об отправке продукции для ВСУ. Продукция, представленная на этих фотографиях, не является продукцией нашей компании, а представляет собой некую форму имитации или контрафакта", - заявил представитель.
В компании добавили, что гордятся признанием и популярностью своего бренда, и отметили, что подобная популярность способствует появлению поддельной продукции по всему миру, которая, в свою очередь, наносит репутационный ущерб.
Ранее в среду депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski & Rozen на причастность финансирования ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМосковская область (Подмосковье)Андрей ЛуговойВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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