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При атаке дронов ВСУ пострадал житель ЛНР
При атаке дронов ВСУ пострадал житель ЛНР - РИА Новости, 16.07.2025
При атаке дронов ВСУ пострадал житель ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали Рубежное и Лисичанск в ЛНР, в результате чего один мирный житель получил ранения, повреждения получил многоквартирный дом, сообщили в РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:25:00+03:00
2025-07-16T20:25:00+03:00
2025-07-16T20:25:00+03:00
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Рубежное и Лисичанск в ЛНР, в результате чего один мирный житель получил ранения, повреждения получил многоквартирный дом, сообщили в правительстве региона. "Мирный житель пострадал в результате атаки вражеского БПЛА. В 18.40 (совпадает с мск) в Рубежном ранен мужчина. С осколочными ранениями мягких тканей доставлен в больницу", - говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале. Кроме того, по данным правительства, ВСУ также атаковали Лисичанск при помощи беспилотника, в результате чего повреждения получил многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших, говорится в сообщении.
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происшествия, лисичанск, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Лисичанск, Рубежное, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке дронов ВСУ пострадал житель ЛНР
Дроны ВСУ атаковали Рубежное и Лисичанск в ЛНР, есть пострадавший