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При атаке дронов ВСУ пострадал житель ЛНР - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/vsu-2029563617.html
При атаке дронов ВСУ пострадал житель ЛНР
При атаке дронов ВСУ пострадал житель ЛНР - РИА Новости, 16.07.2025
При атаке дронов ВСУ пострадал житель ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали Рубежное и Лисичанск в ЛНР, в результате чего один мирный житель получил ранения, повреждения получил многоквартирный дом, сообщили в РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:25:00+03:00
2025-07-16T20:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
лисичанск
рубежное
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Рубежное и Лисичанск в ЛНР, в результате чего один мирный житель получил ранения, повреждения получил многоквартирный дом, сообщили в правительстве региона. "Мирный житель пострадал в результате атаки вражеского БПЛА. В 18.40 (совпадает с мск) в Рубежном ранен мужчина. С осколочными ранениями мягких тканей доставлен в больницу", - говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале. Кроме того, по данным правительства, ВСУ также атаковали Лисичанск при помощи беспилотника, в результате чего повреждения получил многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
рубежное
луганская народная республика
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происшествия, лисичанск, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Лисичанск, Рубежное, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке дронов ВСУ пострадал житель ЛНР

Дроны ВСУ атаковали Рубежное и Лисичанск в ЛНР, есть пострадавший

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Рубежное и Лисичанск в ЛНР, в результате чего один мирный житель получил ранения, повреждения получил многоквартирный дом, сообщили в правительстве региона.
"Мирный житель пострадал в результате атаки вражеского БПЛА. В 18.40 (совпадает с мск) в Рубежном ранен мужчина. С осколочными ранениями мягких тканей доставлен в больницу", - говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале.
Кроме того, по данным правительства, ВСУ также атаковали Лисичанск при помощи беспилотника, в результате чего повреждения получил многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших, говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛисичанскРубежноеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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