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При атаке дронов ВСУ пострадал житель ЛНР

При атаке дронов ВСУ пострадал житель ЛНР - РИА Новости, 16.07.2025

При атаке дронов ВСУ пострадал житель ЛНР

Беспилотники ВСУ атаковали Рубежное и Лисичанск в ЛНР, в результате чего один мирный житель получил ранения, повреждения получил многоквартирный дом, сообщили в РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:25:00+03:00

2025-07-16T20:25:00+03:00

2025-07-16T20:25:00+03:00

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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Рубежное и Лисичанск в ЛНР, в результате чего один мирный житель получил ранения, повреждения получил многоквартирный дом, сообщили в правительстве региона. "Мирный житель пострадал в результате атаки вражеского БПЛА. В 18.40 (совпадает с мск) в Рубежном ранен мужчина. С осколочными ранениями мягких тканей доставлен в больницу", - говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале. Кроме того, по данным правительства, ВСУ также атаковали Лисичанск при помощи беспилотника, в результате чего повреждения получил многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

рубежное

луганская народная республика

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происшествия, лисичанск, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия