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При обстреле ВСУ пострадала жительница Белгородской области

При обстреле ВСУ пострадала жительница Белгородской области - РИА Новости, 16.07.2025

При обстреле ВСУ пострадала жительница Белгородской области

Жительница села Новая Таволжанка Белгородской области получила тяжелые ранения в результате украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:59:00+03:00

2025-07-16T19:59:00+03:00

2025-07-16T20:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Жительница села Новая Таволжанка Белгородской области получила тяжелые ранения в результате украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа ранена женщина. Пострадавшую в тяжелом состоянии с открытым переломом правого бедра и проникающим ранением грудной клетки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время ее доставляют в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков.Глава региона добавил, что от прилета снаряда повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома. Информация о других последствиях уточняется, отметил Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков