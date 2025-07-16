https://ria.ru/20250716/vsu-2029405792.html

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 16.07.2025

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 170 раз, три мирных жителя... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:56:00+03:00

2025-07-16T10:56:00+03:00

2025-07-16T10:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 170 раз, три мирных жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в 10 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 82 боеприпаса и зафиксированы атаки 89 беспилотниками, из них 37 сбиты. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 9 частных домовладениях, предприятии, здании суда, трех объектах связи, складе, социальном и двух коммерческих объектах и 13 транспортных средствах. "Город Белгород подвергся атакам 6 беспилотников, из которых 3 сбиты. Ранен мирный житель... По оценке медиков, состояние средней степени тяжести… В Белгородском районе… атакованы 20 беспилотниками, 12 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на частный дом пострадал мирный житель. Мужчина в состоянии средней степени тяжести госпитализирован", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе село Грузское подверглось атаке FPV-дрона, по Валуйскому округу нанесены удары 14 дронов. Как уточнил губернатор, в Волоконовском районе совершены атаки 5 беспилотников, по Грайворонскому округу выпущено 30 боеприпасов и совершены атаки 9 БПЛА. Над Корочанским и Ракитянским районами сбиты два беспилотника. В Краснояружском районе семь населенных пунктов подверглись обстрелам 52 боеприпасами и атакам 10 беспилотников, уточнил глава региона. "В Шебекинском муниципальном округе… нанесены удары 22 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино от удара беспилотника по соцобъекту пострадала женщина. После обследования диагнозы минно-взрывная травма и баротравма не подтвердились, она отпущена домой", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250715/ranenie-2029197759.html

https://ria.ru/20250715/zhitelnitsa-2029231285.html

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белгород

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вячеслав гладков, белгородская область, украина, белгород, происшествия