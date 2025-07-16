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Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/vsu-2029405792.html
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 16.07.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 170 раз, три мирных жителя... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:56:00+03:00
2025-07-16T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 170 раз, три мирных жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в 10 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 82 боеприпаса и зафиксированы атаки 89 беспилотниками, из них 37 сбиты. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 9 частных домовладениях, предприятии, здании суда, трех объектах связи, складе, социальном и двух коммерческих объектах и 13 транспортных средствах. "Город Белгород подвергся атакам 6 беспилотников, из которых 3 сбиты. Ранен мирный житель... По оценке медиков, состояние средней степени тяжести… В Белгородском районе… атакованы 20 беспилотниками, 12 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на частный дом пострадал мирный житель. Мужчина в состоянии средней степени тяжести госпитализирован", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе село Грузское подверглось атаке FPV-дрона, по Валуйскому округу нанесены удары 14 дронов. Как уточнил губернатор, в Волоконовском районе совершены атаки 5 беспилотников, по Грайворонскому округу выпущено 30 боеприпасов и совершены атаки 9 БПЛА. Над Корочанским и Ракитянским районами сбиты два беспилотника. В Краснояружском районе семь населенных пунктов подверглись обстрелам 52 боеприпасами и атакам 10 беспилотников, уточнил глава региона. "В Шебекинском муниципальном округе… нанесены удары 22 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино от удара беспилотника по соцобъекту пострадала женщина. После обследования диагнозы минно-взрывная травма и баротравма не подтвердились, она отпущена домой", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250715/ranenie-2029197759.html
https://ria.ru/20250715/zhitelnitsa-2029231285.html
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вячеслав гладков, белгородская область, украина, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Белгород, Происшествия
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область около 170 раз за сутки, 3 человека пострадали

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 170 раз, три мирных жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в 10 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 82 боеприпаса и зафиксированы атаки 89 беспилотниками, из них 37 сбиты. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 9 частных домовладениях, предприятии, здании суда, трех объектах связи, складе, социальном и двух коммерческих объектах и 13 транспортных средствах.
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"Город Белгород подвергся атакам 6 беспилотников, из которых 3 сбиты. Ранен мирный житель... По оценке медиков, состояние средней степени тяжести… В Белгородском районе… атакованы 20 беспилотниками, 12 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на частный дом пострадал мирный житель. Мужчина в состоянии средней степени тяжести госпитализирован", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе село Грузское подверглось атаке FPV-дрона, по Валуйскому округу нанесены удары 14 дронов. Как уточнил губернатор, в Волоконовском районе совершены атаки 5 беспилотников, по Грайворонскому округу выпущено 30 боеприпасов и совершены атаки 9 БПЛА. Над Корочанским и Ракитянским районами сбиты два беспилотника. В Краснояружском районе семь населенных пунктов подверглись обстрелам 52 боеприпасами и атакам 10 беспилотников, уточнил глава региона.
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"В Шебекинском муниципальном округе… нанесены удары 22 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино от удара беспилотника по соцобъекту пострадала женщина. После обследования диагнозы минно-взрывная травма и баротравма не подтвердились, она отпущена домой", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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