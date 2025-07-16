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Киев обучает расчеты БПЛА на мирных в Белгородской области, рассказал боец - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 16.07.2025 (обновлено: 06:22 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vsu-2029368561.html
Киев обучает расчеты БПЛА на мирных в Белгородской области, рассказал боец
Киев обучает расчеты БПЛА на мирных в Белгородской области, рассказал боец - РИА Новости, 16.07.2025
Киев обучает расчеты БПЛА на мирных в Белгородской области, рассказал боец
Киев обучает начинающие расчеты FPV-дронов на спокойных участках российско-украинской границы, эти операторы наносят удары по мирному населению Белгородской... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T06:21:00+03:00
2025-07-16T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 июл – РИА Новости. Киев обучает начинающие расчеты FPV-дронов на спокойных участках российско-украинской границы, эти операторы наносят удары по мирному населению Белгородской области, когда не находят военной цели и садится батарея дрона, сообщил РИА Новости боец спецназа "Анвар" из группы "Берета" с позывным "Лютер". "Работаем на Белгородском направлении. Так как участки фронта довольно спокойные, они (ВСУ –ред.) используют их для обучения своих новобранцев. Часто получается такая история: они не могут обнаружить цель и наносят удары по мирному населению, по мирной инфраструктуре – просто на исходе батареи. Чтобы уже произвести хоть куда-то", - рассказал "Лютер" агентству. С его слов, на его участке фронта периодически появляются опытные операторы со стороны ВСУ. Он предположил, что это могут быть инструкторы украинских школ дронов или специальные группы. Но зачастую на спокойных участках расчеты FPV ВСУ допускают множество ошибок, что говорит об их низкой квалификации. "Ошибки операторов дронов прослеживаются во всем – от ошибок в расчетах захода, часто встречаются нерасчекованные дроны. Бывает, он просто падает с взрывчатым веществом, а взрыватель не установлен", - рассказал "Лютер". Он продемонстрировал корреспонденту один из трофейных дронов с чекой и надписью "Remove before flight" - "убрать перед полетом". Заряжающий расчета ВСУ не убрал чеку и дрон просто упал перед российскими позициями, когда у него села батарея. Он сделал вывод, что FPV был запущен неопытным оператором, у которого нет алгоритма действий. И опасности он не представлял. Он заключил, что это лучший исход использования дрона. Удар мог быть нанесен по сельхозтехнике, гражданской машине, по мирному дому. "Мы противостоим этому, работаем на упреждение. Смотрим, производим разведку, расчет. Постоянно производим боевые вылеты и не даем противнику чувствовать себя на этом участке фронта спокойно", - рассказал "Лютер".
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Киев обучает расчеты БПЛА на мирных в Белгородской области, рассказал боец

ВСУ обучают операторов БПЛА на ударах по мирному населению

© AP Photo / Efrem LukaskyУкраинский военнослужащий в башне бронемашины
Украинский военнослужащий в башне бронемашины - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukasky
Украинский военнослужащий в башне бронемашины. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 июл – РИА Новости. Киев обучает начинающие расчеты FPV-дронов на спокойных участках российско-украинской границы, эти операторы наносят удары по мирному населению Белгородской области, когда не находят военной цели и садится батарея дрона, сообщил РИА Новости боец спецназа "Анвар" из группы "Берета" с позывным "Лютер".
"Работаем на Белгородском направлении. Так как участки фронта довольно спокойные, они (ВСУ –ред.) используют их для обучения своих новобранцев. Часто получается такая история: они не могут обнаружить цель и наносят удары по мирному населению, по мирной инфраструктуре – просто на исходе батареи. Чтобы уже произвести хоть куда-то", - рассказал "Лютер" агентству.
Оператор 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Волк - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Оператор рассказал, как уйти от дуэлей с FPV-дронами ВСУ
2 апреля, 05:57
С его слов, на его участке фронта периодически появляются опытные операторы со стороны ВСУ. Он предположил, что это могут быть инструкторы украинских школ дронов или специальные группы. Но зачастую на спокойных участках расчеты FPV ВСУ допускают множество ошибок, что говорит об их низкой квалификации.
«
"Ошибки операторов дронов прослеживаются во всем – от ошибок в расчетах захода, часто встречаются нерасчекованные дроны. Бывает, он просто падает с взрывчатым веществом, а взрыватель не установлен", - рассказал "Лютер".
Он продемонстрировал корреспонденту один из трофейных дронов с чекой и надписью "Remove before flight" - "убрать перед полетом". Заряжающий расчета ВСУ не убрал чеку и дрон просто упал перед российскими позициями, когда у него села батарея.
Он сделал вывод, что FPV был запущен неопытным оператором, у которого нет алгоритма действий. И опасности он не представлял. Он заключил, что это лучший исход использования дрона. Удар мог быть нанесен по сельхозтехнике, гражданской машине, по мирному дому.
"Мы противостоим этому, работаем на упреждение. Смотрим, производим разведку, расчет. Постоянно производим боевые вылеты и не даем противнику чувствовать себя на этом участке фронта спокойно", - рассказал "Лютер".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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