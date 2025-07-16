https://ria.ru/20250716/vsu-2029368561.html

Киев обучает расчеты БПЛА на мирных в Белгородской области, рассказал боец

Киев обучает расчеты БПЛА на мирных в Белгородской области, рассказал боец - РИА Новости, 16.07.2025

Киев обучает расчеты БПЛА на мирных в Белгородской области, рассказал боец

Киев обучает начинающие расчеты FPV-дронов на спокойных участках российско-украинской границы, эти операторы наносят удары по мирному населению Белгородской... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T06:21:00+03:00

2025-07-16T06:21:00+03:00

2025-07-16T06:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

белгородская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102681/35/1026813587_0:59:2000:1184_1920x0_80_0_0_b062d6f12c671a67289c2618f496615d.jpg

БЕЛГОРОД, 16 июл – РИА Новости. Киев обучает начинающие расчеты FPV-дронов на спокойных участках российско-украинской границы, эти операторы наносят удары по мирному населению Белгородской области, когда не находят военной цели и садится батарея дрона, сообщил РИА Новости боец спецназа "Анвар" из группы "Берета" с позывным "Лютер". "Работаем на Белгородском направлении. Так как участки фронта довольно спокойные, они (ВСУ –ред.) используют их для обучения своих новобранцев. Часто получается такая история: они не могут обнаружить цель и наносят удары по мирному населению, по мирной инфраструктуре – просто на исходе батареи. Чтобы уже произвести хоть куда-то", - рассказал "Лютер" агентству. С его слов, на его участке фронта периодически появляются опытные операторы со стороны ВСУ. Он предположил, что это могут быть инструкторы украинских школ дронов или специальные группы. Но зачастую на спокойных участках расчеты FPV ВСУ допускают множество ошибок, что говорит об их низкой квалификации. "Ошибки операторов дронов прослеживаются во всем – от ошибок в расчетах захода, часто встречаются нерасчекованные дроны. Бывает, он просто падает с взрывчатым веществом, а взрыватель не установлен", - рассказал "Лютер". Он продемонстрировал корреспонденту один из трофейных дронов с чекой и надписью "Remove before flight" - "убрать перед полетом". Заряжающий расчета ВСУ не убрал чеку и дрон просто упал перед российскими позициями, когда у него села батарея. Он сделал вывод, что FPV был запущен неопытным оператором, у которого нет алгоритма действий. И опасности он не представлял. Он заключил, что это лучший исход использования дрона. Удар мог быть нанесен по сельхозтехнике, гражданской машине, по мирному дому. "Мы противостоим этому, работаем на упреждение. Смотрим, производим разведку, расчет. Постоянно производим боевые вылеты и не даем противнику чувствовать себя на этом участке фронта спокойно", - рассказал "Лютер".

https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, белгородская область, вооруженные силы украины