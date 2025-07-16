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Пленный рассказал, как мобилизованных в ВСУ бьют палками
Пленный рассказал, как мобилизованных в ВСУ бьют палками - РИА Новости, 16.07.2025
Пленный рассказал, как мобилизованных в ВСУ бьют палками
Мобилизованных в ВСУ бьют палками во время обучения на позициях подразделения, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:43:00+03:00
2025-07-16T05:43:00+03:00
2025-07-16T05:43:00+03:00
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КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ бьют палками во время обучения на позициях подразделения, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. "Относятся очень плохо... Мы были сами с автоматами, в брониках, в касках, но они брали большую палку и били нас по голове. Так происходило обучение", - рассказал пленный Он добавил, что для того, чтобы получить палкой по голове, было достаточно не так выполнить команду, например, "неправильно" закатиться в окоп.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как мобилизованных в ВСУ бьют палками
Пленный Климишевский: мобилизованных в ВСУ бьют палками во время обучения
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ бьют палками во время обучения на позициях подразделения, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский.
"Относятся очень плохо... Мы были сами с автоматами, в брониках, в касках, но они брали большую палку и били нас по голове. Так происходило обучение", - рассказал пленный
Он добавил, что для того, чтобы получить палкой по голове, было достаточно не так выполнить команду, например, "неправильно" закатиться в окоп.