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Пленный рассказал, как мобилизованных в ВСУ бьют палками

Пленный рассказал, как мобилизованных в ВСУ бьют палками - РИА Новости, 16.07.2025

Пленный рассказал, как мобилизованных в ВСУ бьют палками

Мобилизованных в ВСУ бьют палками во время обучения на позициях подразделения, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:43:00+03:00

2025-07-16T05:43:00+03:00

2025-07-16T05:43:00+03:00

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КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ бьют палками во время обучения на позициях подразделения, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. "Относятся очень плохо... Мы были сами с автоматами, в брониках, в касках, но они брали большую палку и били нас по голове. Так происходило обучение", - рассказал пленный Он добавил, что для того, чтобы получить палкой по голове, было достаточно не так выполнить команду, например, "неправильно" закатиться в окоп.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

львов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, львов, вооруженные силы украины