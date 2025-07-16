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Врач предупредил об опасности прыжков в воду - РИА Новости, 16.07.2025
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03:22 16.07.2025
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Врач предупредил об опасности прыжков в воду
Врач предупредил об опасности прыжков в воду - РИА Новости, 16.07.2025
Врач предупредил об опасности прыжков в воду
При прыжках в воду высока вероятность получить травму ныряльщика, чаще всего это повреждения шейного отдела позвоночника, которые могут привести к необратимым... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:22:00+03:00
2025-07-16T03:22:00+03:00
россия
здоровье - общество
здоровье
общество
александр саутенко
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. При прыжках в воду высока вероятность получить травму ныряльщика, чаще всего это повреждения шейного отдела позвоночника, которые могут привести к необратимым последствиям, рассказал РИА Новости заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко. "Нырять в открытых водоемах можно только при полной уверенности в глубине и рельефе дна. Если место незнакомое, рисковать категорически нельзя - под водой могут быть камни, коряги или резкое изменение глубины", - рассказал врач. Он подчеркнул, что лучше всего нырять в специально оборудованных местах - бассейнах или зонах для дайвинга. Если речь идет об открытых водоемах, важно предварительно изучить дно и убедиться в безопасности. "Желательно не нырять в одиночку: в случае травмы рядом должен быть человек, который сможет помочь или вызвать скорую", - отметил Саутенко. Специалист рассказал, что самыми опасными являются прыжки головой вниз. При неудачном входе в воду можно получить перелом шейных позвонков, травму головы, повреждение спинного мозга, что может привести к параличу или даже летальному исходу. "Высока вероятность получить и травму ныряльщика - это чаще всего повреждение шейного отдела позвоночника: переломы, вывихи, которые могут привести к необратимым последствиям", - добавил врач. Он уточнил, что при нырянии ногами вниз возможны переломы костей конечностей, но такие травмы, как правило, менее критичны. Если после прыжка в воду пострадавший жалуется на потерю памяти, снижение чувствительности, нарушение движений в конечностях, нужно немедленно вызвать скорую помощь – это признаки серьезной травмы. "До приезда медиков важно: не двигать пострадавшего - его следует аккуратно уложить на жесткую поверхность; не поворачивать голову и не пытаться привести человека в чувство резкими движениями; обеспечить покой и следить за состоянием", - отметил Саутенко. Если после удара есть лишь небольшая боль без неврологических симптомов, можно ограничиться наблюдением, но в любом случае стоит проявить осторожность, пояснил специалист. Для того чтобы минимизировать риски, врач рекомендовал избегать ныряния в незнакомых местах, плавать с использованием поддерживающих средств, даже если человек уверен в своих навыках. "Выбирайте безопасные способы входа в воду - лучше просто зайти, чем прыгать. Не ныряйте в одиночку - рядом должен быть человек, который сможет помочь в случае ЧП", - рассказал специалист.
https://ria.ru/20250412/voda-2010835935.html
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россия, здоровье - общество, здоровье, общество, александр саутенко
Россия, Здоровье - Общество, Здоровье, Общество, Александр Саутенко
Врач предупредил об опасности прыжков в воду

Врач Саутенко: при прыжках в воду высока вероятность получить травму ныряльщика

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЮноша прыгает с пирса в море
Юноша прыгает с пирса в море - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Юноша прыгает с пирса в море. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. При прыжках в воду высока вероятность получить травму ныряльщика, чаще всего это повреждения шейного отдела позвоночника, которые могут привести к необратимым последствиям, рассказал РИА Новости заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.
"Нырять в открытых водоемах можно только при полной уверенности в глубине и рельефе дна. Если место незнакомое, рисковать категорически нельзя - под водой могут быть камни, коряги или резкое изменение глубины", - рассказал врач.
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Он подчеркнул, что лучше всего нырять в специально оборудованных местах - бассейнах или зонах для дайвинга. Если речь идет об открытых водоемах, важно предварительно изучить дно и убедиться в безопасности.
"Желательно не нырять в одиночку: в случае травмы рядом должен быть человек, который сможет помочь или вызвать скорую", - отметил Саутенко.
Специалист рассказал, что самыми опасными являются прыжки головой вниз. При неудачном входе в воду можно получить перелом шейных позвонков, травму головы, повреждение спинного мозга, что может привести к параличу или даже летальному исходу.
"Высока вероятность получить и травму ныряльщика - это чаще всего повреждение шейного отдела позвоночника: переломы, вывихи, которые могут привести к необратимым последствиям", - добавил врач.
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Он уточнил, что при нырянии ногами вниз возможны переломы костей конечностей, но такие травмы, как правило, менее критичны. Если после прыжка в воду пострадавший жалуется на потерю памяти, снижение чувствительности, нарушение движений в конечностях, нужно немедленно вызвать скорую помощь – это признаки серьезной травмы.
"До приезда медиков важно: не двигать пострадавшего - его следует аккуратно уложить на жесткую поверхность; не поворачивать голову и не пытаться привести человека в чувство резкими движениями; обеспечить покой и следить за состоянием", - отметил Саутенко.
Если после удара есть лишь небольшая боль без неврологических симптомов, можно ограничиться наблюдением, но в любом случае стоит проявить осторожность, пояснил специалист.
Для того чтобы минимизировать риски, врач рекомендовал избегать ныряния в незнакомых местах, плавать с использованием поддерживающих средств, даже если человек уверен в своих навыках. "Выбирайте безопасные способы входа в воду - лучше просто зайти, чем прыгать. Не ныряйте в одиночку - рядом должен быть человек, который сможет помочь в случае ЧП", - рассказал специалист.
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