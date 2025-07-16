https://ria.ru/20250716/vpn-2029570966.html

Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме

Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025

Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме

Использование VPN-сервисов на территории РФ не запрещено, штрафов за это не будет, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T21:16:00+03:00

2025-07-16T21:16:00+03:00

2025-07-16T21:42:00+03:00

россия

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общество

технологии

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Использование VPN-сервисов на территории РФ не запрещено, штрафов за это не будет, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале."Использование VPN на территории Российской Федерации не запрещено, соответственно, и штрафов никаких не будет", - сказал он на видео, которое опубликовал.Депутат добавил, что появляется штраф именно за рекламу VPN-сервисов.

https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html

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россия, госдума рф, сергей боярский, общество, технологии, vpn, штрафы