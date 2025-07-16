Рейтинг@Mail.ru
Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 16.07.2025 (обновлено: 21:42 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vpn-2029570966.html
Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме
Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025
Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме
Использование VPN-сервисов на территории РФ не запрещено, штрафов за это не будет, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:16:00+03:00
2025-07-16T21:42:00+03:00
россия
госдума рф
сергей боярский
общество
технологии
vpn
штрафы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029461041_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_0b4c9ab50148201d358f879b655f788c.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Использование VPN-сервисов на территории РФ не запрещено, штрафов за это не будет, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале."Использование VPN на территории Российской Федерации не запрещено, соответственно, и штрафов никаких не будет", - сказал он на видео, которое опубликовал.Депутат добавил, что появляется штраф именно за рекламу VPN-сервисов.
https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029461041_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_dc08b406aebf4dbf7e7a183e4f671a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, сергей боярский, общество, технологии, vpn, штрафы
Россия, Госдума РФ, Сергей Боярский, Общество, Технологии, VPN, Штрафы
Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме

Боярский: использование VPN в России не запрещено, штрафов не предусмотрено

© Getty Images / SOPA Images / Omar MarquesVPN
VPN - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / SOPA Images / Omar Marques
VPN. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Использование VPN-сервисов на территории РФ не запрещено, штрафов за это не будет, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале.
"Использование VPN на территории Российской Федерации не запрещено, соответственно, и штрафов никаких не будет", - сказал он на видео, которое опубликовал.
Депутат добавил, что появляется штраф именно за рекламу VPN-сервисов.
VPN - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN
Вчера, 13:40
 
РоссияГосдума РФСергей БоярскийОбществоТехнологииVPNШтрафы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала