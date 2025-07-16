https://ria.ru/20250716/vpn-2029570966.html
Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме
Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025
Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме
Использование VPN-сервисов на территории РФ не запрещено, штрафов за это не будет, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:16:00+03:00
2025-07-16T21:16:00+03:00
2025-07-16T21:42:00+03:00
россия
госдума рф
сергей боярский
общество
технологии
vpn
штрафы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029461041_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_0b4c9ab50148201d358f879b655f788c.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Использование VPN-сервисов на территории РФ не запрещено, штрафов за это не будет, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале."Использование VPN на территории Российской Федерации не запрещено, соответственно, и штрафов никаких не будет", - сказал он на видео, которое опубликовал.Депутат добавил, что появляется штраф именно за рекламу VPN-сервисов.
https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029461041_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_dc08b406aebf4dbf7e7a183e4f671a12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, сергей боярский, общество, технологии, vpn, штрафы
Россия, Госдума РФ, Сергей Боярский, Общество, Технологии, VPN, Штрафы
Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме
Боярский: использование VPN в России не запрещено, штрафов не предусмотрено