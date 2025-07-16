В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN
© Getty Images / NurPhotoVPN
© Getty Images / NurPhoto
VPN. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"Если доступ (к запрещенным ресурсам. — Прим. ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую", — сказал собеседник агентства.
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Так он прокомментировал поправки о штрафах за рекламу таких сервисов, которые одобрил Конституционный комитет Госдумы.
Другие заявления сенатора:
- в случае принятия изменений открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется;
- ответственность предусмотрена при наличии умысла, когда действия были осознанными и направленными на противоправную цель; акцент на провайдерах, а не на наказании пользователей;
- россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и заблокированные ресурсы;
- также не накажут за жалобы на экстремистский контент, россияне имеют полное право сообщать о противоправной информации;
- обсуждение сервисов VPN или выражение личного мнения не будет считаться их рекламой;
- нарушения предлагаемых статей КоАП будут фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ, массовой слежки не допустят.
Детали законопроекта
Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам:
- от 50 до 80 тысяч рублей для граждан;
- от 80 до 150 тысяч — должностных лиц;
- от 200 до 500 тысяч — юридических.
Также штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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