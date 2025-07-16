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В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN - РИА Новости, 16.07.2025
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13:40 16.07.2025 (обновлено: 14:02 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html
В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN
В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN - РИА Новости, 16.07.2025
В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN
Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:40:00+03:00
2025-07-16T14:02:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин."Если доступ (к запрещенным ресурсам. — Прим. ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую", — сказал собеседник агентства.Так он прокомментировал поправки о штрафах за рекламу таких сервисов, которые одобрил Конституционный комитет Госдумы.Другие заявления сенатора:Детали законопроектаДокумент предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам:Также штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250628/kiberbezopasnost-2025965174.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, госдума рф
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия, Госдума РФ

В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN

© Getty Images / NurPhotoVPN
VPN - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / NurPhoto
VPN. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"Если доступ (к запрещенным ресурсам. — Прим. ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую", — сказал собеседник агентства.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Госдуме рассказали об опасности VPN-сервисов
28 июня, 02:21
Так он прокомментировал поправки о штрафах за рекламу таких сервисов, которые одобрил Конституционный комитет Госдумы.
Другие заявления сенатора:
  • в случае принятия изменений открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется;
  • ответственность предусмотрена при наличии умысла, когда действия были осознанными и направленными на противоправную цель; акцент на провайдерах, а не на наказании пользователей;
  • россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и заблокированные ресурсы;
  • также не накажут за жалобы на экстремистский контент, россияне имеют полное право сообщать о противоправной информации;
  • обсуждение сервисов VPN или выражение личного мнения не будет считаться их рекламой;
  • нарушения предлагаемых статей КоАП будут фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ, массовой слежки не допустят.
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Предупрежден, значит, вооружен: чем опасно пренебрежение кибергигиеной?
25 июня, 09:53

Детали законопроекта

Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам:
  • от 50 до 80 тысяч рублей для граждан;
  • от 80 до 150 тысяч — должностных лиц;
  • от 200 до 500 тысяч — юридических.
Также штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петербургский международный экономический форум 2018 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию
20 июня, 03:50
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
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