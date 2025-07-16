https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html

В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN

В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN - РИА Новости, 16.07.2025

В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN

Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:40:00+03:00

2025-07-16T13:40:00+03:00

2025-07-16T14:02:00+03:00

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

россия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин."Если доступ (к запрещенным ресурсам. — Прим. ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую", — сказал собеседник агентства.Так он прокомментировал поправки о штрафах за рекламу таких сервисов, которые одобрил Конституционный комитет Госдумы.Другие заявления сенатора:Детали законопроектаДокумент предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам:Также штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250628/kiberbezopasnost-2025965174.html

https://ria.ru/20250625/kibergigiena-2025180441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, госдума рф