https://ria.ru/20250716/vostok-2029425761.html

Российские военные освободили Новохатское в ДНР

Российские военные освободили Новохатское в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025

Российские военные освободили Новохатское в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Новохатское в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:06:00+03:00

2025-07-16T12:06:00+03:00

2025-07-16T14:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Новохатское в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по четырем бригадам противника в районе Вольного Поля, Новополя в ДНР и Темировки в Запорожской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:В понедельник Минобороны объявило о взятии подразделениями "Востока" Малиновки в Запорожской области, а во вторник — Воскресенки в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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2025

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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)