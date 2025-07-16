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Российские военные освободили Новохатское в ДНР
Российские военные освободили Новохатское в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
Российские военные освободили Новохатское в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Новохатское в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:06:00+03:00
2025-07-16T12:06:00+03:00
2025-07-16T14:11:00+03:00
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запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Новохатское в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по четырем бригадам противника в районе Вольного Поля, Новополя в ДНР и Темировки в Запорожской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:В понедельник Минобороны объявило о взятии подразделениями "Востока" Малиновки в Запорожской области, а во вторник — Воскресенки в ДНР.
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Новохатское в ДНР
Группировка "Восток" освободила Новохатское в ДНР