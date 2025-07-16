Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Новохатское в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 16.07.2025 (обновлено: 14:11 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vostok-2029425761.html
Российские военные освободили Новохатское в ДНР
Российские военные освободили Новохатское в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
Российские военные освободили Новохатское в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Новохатское в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:06:00+03:00
2025-07-16T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Новохатское в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по четырем бригадам противника в районе Вольного Поля, Новополя в ДНР и Темировки в Запорожской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:В понедельник Минобороны объявило о взятии подразделениями "Востока" Малиновки в Запорожской области, а во вторник — Воскресенки в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_444c8e08f5fe221af43ee41e6da48a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Новохатское в ДНР

Группировка "Восток" освободила Новохатское в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Новохатское в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Новохатское в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили Новохатское в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Новохатское в ДНР
Бойцы нанесли удары по четырем бригадам противника в районе Вольного Поля, Новополя в ДНР и Темировки в Запорожской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • до 200 военнослужащих;
  • боевую бронированную машину;
  • девять автомобилей;
  • орудие полевой артиллерии;
  • станцию радиоэлектронной борьбы.
В понедельник Минобороны объявило о взятии подразделениями "Востока" Малиновки в Запорожской области, а во вторник — Воскресенки в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала