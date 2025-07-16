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Володин не поддержал введение налога на бездетность - РИА Новости, 16.07.2025
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16:21 16.07.2025 (обновлено: 16:23 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/volodin-2029505640.html
Володин не поддержал введение налога на бездетность
Володин не поддержал введение налога на бездетность - РИА Новости, 16.07.2025
Володин не поддержал введение налога на бездетность
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решать вопрос демографии введением налога на бездетность – это не наш путь. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:21:00+03:00
2025-07-16T16:23:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
россия
демография
налоги
общество
семья
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решать вопрос демографии введением налога на бездетность – это не наш путь. Ранее в интернете появилась видеозапись выступления, в ходе которого известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев высказался за введение налога на бездетность. По его словам, такой налог должен быть небольшим, чтобы мужчины, не имеющие детей, были в обществе "стигматизированы". "Было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъем паспортов, было время, когда пытались решать вопрос, связанный с демографией, введением налога на бездетность. Одно и второе не наш путь. Не наш путь", - сказал Володин на пленарном заседании.
https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html
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вячеслав володин, госдума рф, россия, демография, налоги, общество, семья
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Демография, Налоги, Общество, Семья
Володин не поддержал введение налога на бездетность

Володин счел решение вопроса демографии налогом на бездетность неправильным

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решать вопрос демографии введением налога на бездетность – это не наш путь.
Ранее в интернете появилась видеозапись выступления, в ходе которого известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев высказался за введение налога на бездетность. По его словам, такой налог должен быть небольшим, чтобы мужчины, не имеющие детей, были в обществе "стигматизированы".
"Было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъем паспортов, было время, когда пытались решать вопрос, связанный с демографией, введением налога на бездетность. Одно и второе не наш путь. Не наш путь", - сказал Володин на пленарном заседании.
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Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссияДемографияНалогиОбществоСемья
 
 
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