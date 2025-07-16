https://ria.ru/20250716/volodin-2029505640.html

Володин не поддержал введение налога на бездетность

Володин не поддержал введение налога на бездетность - РИА Новости, 16.07.2025

Володин не поддержал введение налога на бездетность

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решать вопрос демографии введением налога на бездетность – это не наш путь. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:21:00+03:00

2025-07-16T16:21:00+03:00

2025-07-16T16:23:00+03:00

вячеслав володин

госдума рф

россия

демография

налоги

общество

семья

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решать вопрос демографии введением налога на бездетность – это не наш путь. Ранее в интернете появилась видеозапись выступления, в ходе которого известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев высказался за введение налога на бездетность. По его словам, такой налог должен быть небольшим, чтобы мужчины, не имеющие детей, были в обществе "стигматизированы". "Было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъем паспортов, было время, когда пытались решать вопрос, связанный с демографией, введением налога на бездетность. Одно и второе не наш путь. Не наш путь", - сказал Володин на пленарном заседании.

https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html

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вячеслав володин, госдума рф, россия, демография, налоги, общество, семья