https://ria.ru/20250716/volodin-2029495471.html
Володин призвал главу Минстроя бросить курить
Володин призвал главу Минстроя бросить курить - РИА Новости, 16.07.2025
Володин призвал главу Минстроя бросить курить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин после слов главы Минстроя России Ирека Файзуллина о том, что он сходил покурить, назвал это плохим примером и призвал... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:35:00+03:00
2025-07-16T15:35:00+03:00
2025-07-16T16:39:00+03:00
россия
ирек файзуллин
вячеслав володин
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
курение
сигареты
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029506821_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6273af1c8591968aa048e0a0d4621f6b.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после слов главы Минстроя России Ирека Файзуллина о том, что он сходил покурить, назвал это плохим примером и призвал изживать вредные привычки. В Госдуме в среду проходит правительственный час о приоритетах в реализации демографической политики России. В мероприятии принимают участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Файзуллин в ходе правительственного часа отметил, что он понимает ответственность как ведомство за демографию и рассказал, что провел "только что" совещание с комитетом ГД и заодно "покурить сходил". "Что касается покурить - это плохой пример. А обсудить вопросы правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое - бороться с собой", - ответил министру Володин.
https://ria.ru/20250715/zakon-2029244123.html
https://ria.ru/20250616/minzdrav-2023146810.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029506821_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_831aba4111209363b4684b96274571cd.jpg
"Покурить – это плохой пример" – Володин призвал главу Минстроя "изживать" вредную привычку
Володин призвал сходившего на перекур главу Минстроя Файзуллина "изживать" эту привычку, добавив, что самое тяжелое – это бороться с собой.
2025-07-16T15:35
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирек файзуллин, вячеслав володин, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), курение, сигареты, общество, здоровье - общество, здоровье
Россия, Ирек Файзуллин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Курение, Сигареты, Общество, Здоровье - Общество, Здоровье
Володин призвал главу Минстроя бросить курить
Володин призвал главу Минстроя Файзуллина изживать плохую привычку курить