https://ria.ru/20250716/volodin-2029495471.html

Володин призвал главу Минстроя бросить курить

Володин призвал главу Минстроя бросить курить - РИА Новости, 16.07.2025

Володин призвал главу Минстроя бросить курить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после слов главы Минстроя России Ирека Файзуллина о том, что он сходил покурить, назвал это плохим примером и призвал... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:35:00+03:00

2025-07-16T15:35:00+03:00

2025-07-16T16:39:00+03:00

россия

ирек файзуллин

вячеслав володин

госдума рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после слов главы Минстроя России Ирека Файзуллина о том, что он сходил покурить, назвал это плохим примером и призвал изживать вредные привычки. В Госдуме в среду проходит правительственный час о приоритетах в реализации демографической политики России. В мероприятии принимают участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Файзуллин в ходе правительственного часа отметил, что он понимает ответственность как ведомство за демографию и рассказал, что провел "только что" совещание с комитетом ГД и заодно "покурить сходил". "Что касается покурить - это плохой пример. А обсудить вопросы правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое - бороться с собой", - ответил министру Володин.

https://ria.ru/20250715/zakon-2029244123.html

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"Покурить – это плохой пример" – Володин призвал главу Минстроя "изживать" вредную привычку Володин призвал сходившего на перекур главу Минстроя Файзуллина "изживать" эту привычку, добавив, что самое тяжелое – это бороться с собой. 2025-07-16T15:35 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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