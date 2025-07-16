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Володин призвал главу Минстроя бросить курить - РИА Новости, 16.07.2025
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15:35 16.07.2025 (обновлено: 16:39 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/volodin-2029495471.html
Володин призвал главу Минстроя бросить курить
Володин призвал главу Минстроя бросить курить - РИА Новости, 16.07.2025
Володин призвал главу Минстроя бросить курить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин после слов главы Минстроя России Ирека Файзуллина о том, что он сходил покурить, назвал это плохим примером и призвал... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:35:00+03:00
2025-07-16T16:39:00+03:00
россия
ирек файзуллин
вячеслав володин
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
курение
сигареты
общество
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после слов главы Минстроя России Ирека Файзуллина о том, что он сходил покурить, назвал это плохим примером и призвал изживать вредные привычки. В Госдуме в среду проходит правительственный час о приоритетах в реализации демографической политики России. В мероприятии принимают участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Файзуллин в ходе правительственного часа отметил, что он понимает ответственность как ведомство за демографию и рассказал, что провел "только что" совещание с комитетом ГД и заодно "покурить сходил". "Что касается покурить - это плохой пример. А обсудить вопросы правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое - бороться с собой", - ответил министру Володин.
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"Покурить – это плохой пример" – Володин призвал главу Минстроя "изживать" вредную привычку
Володин призвал сходившего на перекур главу Минстроя Файзуллина "изживать" эту привычку, добавив, что самое тяжелое – это бороться с собой.
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россия, ирек файзуллин, вячеслав володин, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), курение, сигареты, общество, здоровье - общество, здоровье
Россия, Ирек Файзуллин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Курение, Сигареты, Общество, Здоровье - Общество, Здоровье
Володин призвал главу Минстроя бросить курить

Володин призвал главу Минстроя Файзуллина изживать плохую привычку курить

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после слов главы Минстроя России Ирека Файзуллина о том, что он сходил покурить, назвал это плохим примером и призвал изживать вредные привычки.
В Госдуме в среду проходит правительственный час о приоритетах в реализации демографической политики России. В мероприятии принимают участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
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Файзуллин в ходе правительственного часа отметил, что он понимает ответственность как ведомство за демографию и рассказал, что провел "только что" совещание с комитетом ГД и заодно "покурить сходил".
"Что касается покурить - это плохой пример. А обсудить вопросы правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое - бороться с собой", - ответил министру Володин.
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РоссияИрек ФайзуллинВячеслав ВолодинГосдума РФМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)КурениеСигаретыОбществоЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
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