Жительницу Ульяновской области осудили за поджог военкомата
Жительница Ульяновской области получила 14 лет колонии за поджог военкомата
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии жительницу Ульяновской области за поджог военкомата в городе Инзе по заданию кураторов, действующих в интересах вооруженных сил Украины, сообщили в региональном УФСБ России.
Установлено, что с апреля по июнь 2023 года жительницу города Инзы из Ульяновской области завербовали лица, находившиеся на территории Украины и действующие в интересах вооруженных сил Украины. В июне 2023 года под руководством этих людей за материальное вознаграждение в сумме более 1 миллиона рублей женщина в своей квартире изготовила самодельное зажигательное устройство. Используя его, она совершила поджог здания военного комиссариата в Инзе.
В июне 2023 года сотрудники областных УФСБ России и УМВД России пресекли преступную деятельность фигурантки.
"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены данные, свидетельствующие о том, что связь с кураторами, находившимися на территории Украины, жительница города Инзы поддерживала с использованием интернет-мессенджера Telegram и транслировала им свои преступные действия с использованием видеозвонка", - говорится в сообщении УФСБ России по региону.
Изначально на основании переданных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (Покушение на умышленное повреждение имущества). Однако в связи с наличием в действиях фигурантки признаков преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой), уголовное дело переквалифицировано и расследовано областным УФСБ России.
"Приговором Центрального окружного военного суда жительница города Инзы признана виновной в совершении указанного преступления. Ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в УФСБ России по региону.