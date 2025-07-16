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В Тверской области задержали водителя, сбившего трех человек - РИА Новости, 16.07.2025
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10:53 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/voditel-2029405047.html
В Тверской области задержали водителя, сбившего трех человек
В Тверской области задержали водителя, сбившего трех человек - РИА Новости, 16.07.2025
В Тверской области задержали водителя, сбившего трех человек
Сотрудники полиции установили и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе в Тверской области трех человек, один из которых погиб после аварии,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:53:00+03:00
2025-07-16T10:53:00+03:00
происшествия
авто
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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции установили и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе в Тверской области трех человек, один из которых погиб после аварии, сообщила госавтоинспекция региона. Ранее областная госавтоинспекция сообщала, что во вторник около 01.10 мск на 359-м километре трассы М-10 "Россия" в Бологовском округе неустановленное транспортное средство сбило пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу, водитель скрылся. После ДТП погибла женщина, еще одна женщина и мужчина получили травмы. "Сотрудниками госавтоинспекции установлен водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие... В настоящее время мужчина задержан в рамках статьи 91 УПК РФ", - сообщается в Telegram-канале ГАИ по региону.
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происшествия, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, ГИБДД МВД РФ
В Тверской области задержали водителя, сбившего трех человек

В Тверской области задержали сбившего 3 человек на переходе водителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции установили и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе в Тверской области трех человек, один из которых погиб после аварии, сообщила госавтоинспекция региона.
Ранее областная госавтоинспекция сообщала, что во вторник около 01.10 мск на 359-м километре трассы М-10 "Россия" в Бологовском округе неустановленное транспортное средство сбило пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу, водитель скрылся. После ДТП погибла женщина, еще одна женщина и мужчина получили травмы.
"Сотрудниками госавтоинспекции установлен водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие... В настоящее время мужчина задержан в рамках статьи 91 УПК РФ", - сообщается в Telegram-канале ГАИ по региону.
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