https://ria.ru/20250716/voditel-2029405047.html

В Тверской области задержали водителя, сбившего трех человек

В Тверской области задержали водителя, сбившего трех человек - РИА Новости, 16.07.2025

В Тверской области задержали водителя, сбившего трех человек

Сотрудники полиции установили и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе в Тверской области трех человек, один из которых погиб после аварии,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:53:00+03:00

2025-07-16T10:53:00+03:00

2025-07-16T10:53:00+03:00

происшествия

авто

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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции установили и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе в Тверской области трех человек, один из которых погиб после аварии, сообщила госавтоинспекция региона. Ранее областная госавтоинспекция сообщала, что во вторник около 01.10 мск на 359-м километре трассы М-10 "Россия" в Бологовском округе неустановленное транспортное средство сбило пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу, водитель скрылся. После ДТП погибла женщина, еще одна женщина и мужчина получили травмы. "Сотрудниками госавтоинспекции установлен водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие... В настоящее время мужчина задержан в рамках статьи 91 УПК РФ", - сообщается в Telegram-канале ГАИ по региону.

https://ria.ru/20250712/mashina-2028705042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, гибдд мвд рф