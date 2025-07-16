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В Тверской области задержали водителя, сбившего трех человек
В Тверской области задержали водителя, сбившего трех человек - РИА Новости, 16.07.2025
В Тверской области задержали водителя, сбившего трех человек
Сотрудники полиции установили и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе в Тверской области трех человек, один из которых погиб после аварии,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:53:00+03:00
2025-07-16T10:53:00+03:00
2025-07-16T10:53:00+03:00
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авто
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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции установили и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе в Тверской области трех человек, один из которых погиб после аварии, сообщила госавтоинспекция региона. Ранее областная госавтоинспекция сообщала, что во вторник около 01.10 мск на 359-м километре трассы М-10 "Россия" в Бологовском округе неустановленное транспортное средство сбило пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу, водитель скрылся. После ДТП погибла женщина, еще одна женщина и мужчина получили травмы. "Сотрудниками госавтоинспекции установлен водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие... В настоящее время мужчина задержан в рамках статьи 91 УПК РФ", - сообщается в Telegram-канале ГАИ по региону.
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происшествия, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, ГИБДД МВД РФ
В Тверской области задержали водителя, сбившего трех человек
В Тверской области задержали сбившего 3 человек на переходе водителя