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ВМФ России нужны атомные авианосцы, рассказал адмирал - РИА Новости, 16.07.2025
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01:58 16.07.2025 (обновлено: 06:25 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vmf-2029353201.html
ВМФ России нужны атомные авианосцы, рассказал адмирал
ВМФ России нужны атомные авианосцы, рассказал адмирал - РИА Новости, 16.07.2025
ВМФ России нужны атомные авианосцы, рассказал адмирал
Военно-морскому флоту России нужны атомные авианосцы, судьба единственного на сегодня авианосца "Адмирал Кузнецов" требует большой и профессиональной дискуссии, РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T01:58:00+03:00
2025-07-16T06:25:00+03:00
безопасность
россия
юг
украина
вячеслав попов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военно-морскому флоту России нужны атомные авианосцы, судьба единственного на сегодня авианосца "Адмирал Кузнецов" требует большой и профессиональной дискуссии, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом (1999-2001) адмирал Вячеслав Попов.Таким образом он прокомментировал газетную публикацию о том, что министерство обороны России якобы может отказаться от восстановления тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и в настоящее время его ремонт и модернизация приостановлены."Мое глубокое убеждение заключается в том, что ВМФ России нужны атомные авианосцы: как минимум, один на Тихоокеанском флоте, другой на Северном, а может и на Юге. Все зависит от оценки угроз", - сказал Попов. При этом он подчеркнул, что такие корабли в составе ударных группировок могли бы эффективно действовать в региональных конфликтах, по примеру Украины. В тоже время участие авианосцев в мировых войнах сегодня не рассматривается. "Мир меняется, сегодня авианосцы и корабли охранения станут большой мишенью для средств поражения в глобальной войне", - сказал адмирал. Он также отметил, что решение по дальнейшей судьбе единственного на сегодня в российском флоте авианосца "Адмирал Кузнецов" должно быть очень взвешенным и продуманным. "Можно согласиться с тем, что дискуссия о его дальнейшей судьбе имеет основания. Однако не надо забывать, что в ремонт и модернизацию корабля уже вложены миллиарды рублей с 2017 года (начало ремонта – ред.). И наконец самое главное – в случае утилизации авианосца мы потеряем школу обучения летчиков-палубников", - сказал Попов. По его словам, если на государственном уровне будет принято решение о строительстве в России авианосцев нового поколения, то утилизировать "Адмирал Кузнецов" нельзя. "Тогда он будет использоваться, как вариант, в качестве учебного корабля для подготовки летчиков-палубников", - сказал адмирал. Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы. Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.
https://ria.ru/20241011/avianosets-1977515026.html
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безопасность, россия, юг, украина, вячеслав попов
Безопасность, Россия, Юг, Украина, Вячеслав Попов
ВМФ России нужны атомные авианосцы, рассказал адмирал

Командующий Северным флотом Попов: ВМФ России нужны атомные авианосцы

© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании | Перейти в медиабанкРоссийский авианосец "Адмирал Кузнецов"
Российский авианосец Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Российский авианосец "Адмирал Кузнецов". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военно-морскому флоту России нужны атомные авианосцы, судьба единственного на сегодня авианосца "Адмирал Кузнецов" требует большой и профессиональной дискуссии, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом (1999-2001) адмирал Вячеслав Попов.
Таким образом он прокомментировал газетную публикацию о том, что министерство обороны России якобы может отказаться от восстановления тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и в настоящее время его ремонт и модернизация приостановлены.
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"Мое глубокое убеждение заключается в том, что ВМФ России нужны атомные авианосцы: как минимум, один на Тихоокеанском флоте, другой на Северном, а может и на Юге. Все зависит от оценки угроз", - сказал Попов.
При этом он подчеркнул, что такие корабли в составе ударных группировок могли бы эффективно действовать в региональных конфликтах, по примеру Украины. В тоже время участие авианосцев в мировых войнах сегодня не рассматривается.
"Мир меняется, сегодня авианосцы и корабли охранения станут большой мишенью для средств поражения в глобальной войне", - сказал адмирал.
Он также отметил, что решение по дальнейшей судьбе единственного на сегодня в российском флоте авианосца "Адмирал Кузнецов" должно быть очень взвешенным и продуманным.
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"Можно согласиться с тем, что дискуссия о его дальнейшей судьбе имеет основания. Однако не надо забывать, что в ремонт и модернизацию корабля уже вложены миллиарды рублей с 2017 года (начало ремонта – ред.). И наконец самое главное – в случае утилизации авианосца мы потеряем школу обучения летчиков-палубников", - сказал Попов.
По его словам, если на государственном уровне будет принято решение о строительстве в России авианосцев нового поколения, то утилизировать "Адмирал Кузнецов" нельзя. "Тогда он будет использоваться, как вариант, в качестве учебного корабля для подготовки летчиков-палубников", - сказал адмирал.
Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.
Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.
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