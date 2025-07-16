https://ria.ru/20250716/vkks-2029346760.html
ВККС рассмотрит просьбу Бастрыкина о возбуждении дела против военного судьи
ВККС рассмотрит просьбу Бастрыкина о возбуждении дела против военного судьи - РИА Новости, 16.07.2025
ВККС рассмотрит просьбу Бастрыкина о возбуждении дела против военного судьи
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела на... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:17:00+03:00
2025-07-16T00:17:00+03:00
2025-07-16T00:17:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела на судью 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, сказано в повестке ВККС. "Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина Альберта Викторовича по признакам преступления, предусмотренного пунктами "д", "е", "з" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в повестке. Как ранее сообщали РИА Новости во Втором западном окружном военном суде, поводом для запроса о возбуждении уголовного дела против судьи Тришкина стал дорожный инцидент. В инстанции рассказали, что после инцидента Тришкин принес пострадавшему глубочайшие извинения и предложил в качестве компенсации вреда 600 тысяч рублей. Оппонент сперва согласился, но затем обратился к адвокату и поднял сумму компенсации в десять раз. Внести такую сумму у судьи возможности не было, поэтому урегулировать дело не получилось. В суде добавили, что он готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред. По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ) грозит лишение свободы до пяти лет. Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес десять приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности. Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
https://ria.ru/20250211/sudya-1998680426.html
https://ria.ru/20250324/khakhaleva-2006996513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
ВККС рассмотрит просьбу Бастрыкина о возбуждении дела против военного судьи
ВККС рассмотрит просьбу Бастрыкина о возбуждении дела против судьи Тришкина
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела на судью 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, сказано в повестке ВККС.
"Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина Альберта Викторовича по признакам преступления, предусмотренного пунктами "д", "е", "з" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в повестке.
Как ранее сообщали РИА Новости во Втором западном окружном военном суде, поводом для запроса о возбуждении уголовного дела против судьи Тришкина стал дорожный инцидент. В инстанции рассказали, что после инцидента Тришкин принес пострадавшему глубочайшие извинения и предложил в качестве компенсации вреда 600 тысяч рублей.
Оппонент сперва согласился, но затем обратился к адвокату и поднял сумму компенсации в десять раз. Внести такую сумму у судьи возможности не было, поэтому урегулировать дело не получилось. В суде добавили, что он готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред.
По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ
) грозит лишение свободы до пяти лет.
Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес десять приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК
. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.