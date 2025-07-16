https://ria.ru/20250716/vinlab-2029537997.html

Novabev Group сообщила о беспрецедентной кибератаке

Novabev Group сообщила о беспрецедентной кибератаке - РИА Новости, 16.07.2025

Novabev Group сообщила о беспрецедентной кибератаке

Novabev Group в понедельник подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работает ритейлер "Винлаб": компания отвергла... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:04:00+03:00

2025-07-16T18:04:00+03:00

2025-07-16T18:33:00+03:00

кибератака

технологии

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Novabev Group в понедельник подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работает ритейлер "Винлаб": компания отвергла требование хакеров о выплате денег, и теперь IT-специалисты стараются как можно быстрее решить проблему, сообщила группа."Однако 14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке - масштабной и скоординированной акции, осуществленной хакерами. В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети "Винлаб", - сказали там."Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказывается от выполнения их требований", - добавили там.Как отметили в компании, IT-команда круглосуточно работает над решением сложившейся ситуации, а для ускорения процесса к расследованию подключены внешние эксперты. "Прилагаются все усилия для возобновления работы в кратчайшие сроки", - заверили в Novabev.В компании отметили, что персональные данные клиентов не пострадали, но расследование продолжается.Ранее на этой неделе "Винлаб" сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также перестал работать сайт компании в связи с техническими работами. До сих пор купить товары невозможно.Тогда же в контакт-центре ритейлера заявили РИА Новости, что специалисты работают над устранением неполадок на сайте.

https://ria.ru/20250621/ekspert-2024441528.html

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кибератака, технологии