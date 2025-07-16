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Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8
Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8 - РИА Новости, 16.07.2025
Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ опубликовало в среду видео с кадрами склоны горы, где обнаружен упавший вертолет Ми-8 в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:44:00+03:00
2025-07-16T07:44:00+03:00
2025-07-16T07:44:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
охотск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ опубликовало в среду видео с кадрами склоны горы, где обнаружен упавший вертолет Ми-8 в Хабаровском крае. Ранее поисково-спасательными службами в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск Хабаровского края на склоне горы поисковым вертолетом было обнаружено полностью разрушенное воздушное судно со следами горения. На кадрах, снятых с воздуха, видно темное пятно на склоне, где, предположительно, горел вертолет. В МЧС РФ ранее сообщали, что обломки обнаружены в районе мыса Гадикан.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, хабаровский край, охотск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Охотск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8
Следствие опубликовало видео с кадрами с места падения Ми-8 в Хабаровском крае