https://ria.ru/20250716/vertolet-2029373362.html

Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8

Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8 - РИА Новости, 16.07.2025

Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ опубликовало в среду видео с кадрами склоны горы, где обнаружен упавший вертолет Ми-8 в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T07:44:00+03:00

2025-07-16T07:44:00+03:00

2025-07-16T07:44:00+03:00

происшествия

россия

хабаровский край

охотск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ опубликовало в среду видео с кадрами склоны горы, где обнаружен упавший вертолет Ми-8 в Хабаровском крае. Ранее поисково-спасательными службами в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск Хабаровского края на склоне горы поисковым вертолетом было обнаружено полностью разрушенное воздушное судно со следами горения. На кадрах, снятых с воздуха, видно темное пятно на склоне, где, предположительно, горел вертолет. В МЧС РФ ранее сообщали, что обломки обнаружены в районе мыса Гадикан.

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россия

хабаровский край

охотск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, хабаровский край, охотск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш