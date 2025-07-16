Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся Ми-8 - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 16.07.2025 (обновлено: 06:31 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vertolet-2029369086.html
Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся Ми-8
Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся Ми-8 - РИА Новости, 16.07.2025
Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся Ми-8
Прокуратура внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся в Хабаровском крае Ми-8, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T06:28:00+03:00
2025-07-16T06:31:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
охотск
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25997/00/259970088_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_4ac39b424143272a4585bb077493cd05.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прокуратура внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся в Хабаровском крае Ми-8, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ранее МЧС России сообщило о том, что обломки пропавшего в минувший понедельник вертолета Ми-8 найдены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточнило, что найденное судно полностью разрушено. Также данные о пострадавших уточняются. "По требованию заместителя Дальневосточного транспортного прокурора МТУ Ространснадзора по ДФО организована внеплановая выездная проверка в отношении эксплуатанта судна ООО АПК "Взлет", - говорится в сообщении. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html
https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html
россия
хабаровский край
охотск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25997/00/259970088_59:0:1080:766_1920x0_80_0_0_9fdb632e5932f8b40031e25a1c4e5400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровский край, охотск, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Охотск, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся Ми-8

Прокуратура внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежал Ми-8

© РИА Новости / Алексей ДаничевВертолет МИ-8
Вертолет МИ-8 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вертолет МИ-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прокуратура внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся в Хабаровском крае Ми-8, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее МЧС России сообщило о том, что обломки пропавшего в минувший понедельник вертолета Ми-8 найдены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточнило, что найденное судно полностью разрушено. Также данные о пострадавших уточняются.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Якутии экстренно сел вертолет Ми-8 с работниками авиалесоохраны
14 июля, 14:54
"По требованию заместителя Дальневосточного транспортного прокурора МТУ Ространснадзора по ДФО организована внеплановая выездная проверка в отношении эксплуатанта судна ООО АПК "Взлет", - говорится в сообщении.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
Вертолет при посадке на окраине поселка Учебное лесничество в Адыгее коснулся столба уличного освещения и совершил жесткую посадку на грунт. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
СК проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее
7 июля, 02:29
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайОхотскСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная транспортная прокуратураМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала