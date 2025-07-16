https://ria.ru/20250716/vertolet-2029369086.html
Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся Ми-8
Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся Ми-8 - РИА Новости, 16.07.2025
Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся Ми-8
Прокуратура внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся в Хабаровском крае Ми-8, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T06:28:00+03:00
2025-07-16T06:28:00+03:00
2025-07-16T06:31:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
охотск
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прокуратура внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся в Хабаровском крае Ми-8, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ранее МЧС России сообщило о том, что обломки пропавшего в минувший понедельник вертолета Ми-8 найдены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточнило, что найденное судно полностью разрушено. Также данные о пострадавших уточняются. "По требованию заместителя Дальневосточного транспортного прокурора МТУ Ространснадзора по ДФО организована внеплановая выездная проверка в отношении эксплуатанта судна ООО АПК "Взлет", - говорится в сообщении. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html
https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, хабаровский край, охотск, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Охотск, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся Ми-8
Прокуратура внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежал Ми-8