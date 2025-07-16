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В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8 - РИА Новости, 16.07.2025
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
В Хабаровском крае нашли обломки вертолета Ми-8, заявили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:55:00+03:00
2025-07-16T05:55:00+03:00
2025-07-16T10:06:00+03:00
происшествия
хабаровский край
магадан
охотск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 16 июл — РИА Новости. В Хабаровском крае нашли обломки вертолета Ми-8, заявили в пресс-службе МЧС.Он исчез вечером в понедельник, когда летел к месту дислокации после ремонта."В ходе авиаразведки вертолетом Росавиации обнаружено место падения вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля на пути из Охотска в Магадан. Обломки обнаружены в Хабаровском крае, в районе мыса Гадикан", — говорится в сообщении.По данным регионального управления СК на транспорте, вертолет полностью разрушен. На борту находились пять человек, информации о пострадавших пока нет.Возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.Как сообщали РИА Новости следственные органы, на вертолете не сработал аварийный радиомаяк. В ЕДДС района уточнили, что сигнала бедствия также не было. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации из Охотска и от МЧС из Магадана.
https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html
хабаровский край
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Кадры с места падения Ми-8 в Хабаровском крае
Следственное управление на транспорте опубликовало видео с кадрами, снятыми над местом падения Ми-8 в Хабаровском крае.
2025-07-16T05:55
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происшествия, хабаровский край, магадан, охотск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Магадан, Охотск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)