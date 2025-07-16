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В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8 - РИА Новости, 16.07.2025
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05:55 16.07.2025 (обновлено: 10:06 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vertolet-2029367419.html
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8 - РИА Новости, 16.07.2025
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
В Хабаровском крае нашли обломки вертолета Ми-8, заявили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:55:00+03:00
2025-07-16T10:06:00+03:00
происшествия
хабаровский край
магадан
охотск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 16 июл — РИА Новости. В Хабаровском крае нашли обломки вертолета Ми-8, заявили в пресс-службе МЧС.Он исчез вечером в понедельник, когда летел к месту дислокации после ремонта."В ходе авиаразведки вертолетом Росавиации обнаружено место падения вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля на пути из Охотска в Магадан. Обломки обнаружены в Хабаровском крае, в районе мыса Гадикан", — говорится в сообщении.По данным регионального управления СК на транспорте, вертолет полностью разрушен. На борту находились пять человек, информации о пострадавших пока нет.Возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.Как сообщали РИА Новости следственные органы, на вертолете не сработал аварийный радиомаяк. В ЕДДС района уточнили, что сигнала бедствия также не было. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации из Охотска и от МЧС из Магадана.
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хабаровский край
магадан
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Кадры с места падения Ми-8 в Хабаровском крае
Следственное управление на транспорте опубликовало видео с кадрами, снятыми над местом падения Ми-8 в Хабаровском крае.
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происшествия, хабаровский край, магадан, охотск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Магадан, Охотск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)

В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8

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ЯКУТСК, 16 июл — РИА Новости. В Хабаровском крае нашли обломки вертолета Ми-8, заявили в пресс-службе МЧС.
Он исчез вечером в понедельник, когда летел к месту дислокации после ремонта.
© Фото : Главное управление МЧС России по Магаданской областиМагаданские спасатели перед вылетом на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
Магаданские спасатели перед вылетом на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Магаданской области
Магаданские спасатели перед вылетом на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
"В ходе авиаразведки вертолетом Росавиации обнаружено место падения вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля на пути из Охотска в Магадан. Обломки обнаружены в Хабаровском крае, в районе мыса Гадикан", — говорится в сообщении.
По данным регионального управления СК на транспорте, вертолет полностью разрушен. На борту находились пять человек, информации о пострадавших пока нет.
Возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.
Как сообщали РИА Новости следственные органы, на вертолете не сработал аварийный радиомаяк. В ЕДДС района уточнили, что сигнала бедствия также не было. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации из Охотска и от МЧС из Магадана.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Якутии экстренно сел вертолет Ми-8 с работниками авиалесоохраны
14 июля, 14:54
 
ПроисшествияХабаровский крайМагаданОхотскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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