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Спасатели нашли обломки пропавшего в Хабаровском крае вертолета - РИА Новости, 16.07.2025
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05:54 16.07.2025 (обновлено: 08:15 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vertolet-2029366549.html
Спасатели нашли обломки пропавшего в Хабаровском крае вертолета
Спасатели нашли обломки пропавшего в Хабаровском крае вертолета - РИА Новости, 16.07.2025
Спасатели нашли обломки пропавшего в Хабаровском крае вертолета
Обломки пропавшего в минувший понедельник вертолета Ми-8 найдены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае, спасатели следуют к этому месту для обследования... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:54:00+03:00
2025-07-16T08:15:00+03:00
происшествия
хабаровский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
охотск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Обломки пропавшего в минувший понедельник вертолета Ми-8 найдены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае, спасатели следуют к этому месту для обследования территории, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее в среду источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что вертолет Ми-8, пропавший по пути из Охотска в Магадан, нашли."В ходе авиаразведки вертолетом Росавиации обнаружено место падения вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля на пути из Охотска в Магадан. Обломки обнаружены в Хабаровском крае, в районе мыса Гадикан", - говорится в сообщении ведомства.Спасатели МЧС России, как указано, следуют к месту для обследования территории.В свою очередь, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что найденное судно полностью разрушено. "Сегодня поисково-спасательными службами в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск Хабаровского края на склоне горы поисковым вертолетом обнаружено полностью разрушенное воздушное судно со следами горения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Данные о пострадавших уточняются.Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Позже, как сообщал РИА Новости в правоохранительных органах, поиски приостановили до среды из-за непогоды. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html
https://ria.ru/20250714/signal-2028993625.html
хабаровский край
россия
охотск
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Кадры с места падения Ми-8 в Хабаровском крае
Следственное управление на транспорте опубликовало видео с кадрами, снятыми над местом падения Ми-8 в Хабаровском крае.
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происшествия, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, охотск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Охотск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ)
Спасатели нашли обломки пропавшего в Хабаровском крае вертолета

Спасатели нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8 в районе мыса Гадикан

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Обломки пропавшего в минувший понедельник вертолета Ми-8 найдены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае, спасатели следуют к этому месту для обследования территории, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее в среду источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что вертолет Ми-8, пропавший по пути из Охотска в Магадан, нашли.
Вертолет при посадке на окраине поселка Учебное лесничество в Адыгее коснулся столба уличного освещения и совершил жесткую посадку на грунт. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
СК проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее
7 июля, 02:29
"В ходе авиаразведки вертолетом Росавиации обнаружено место падения вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля на пути из Охотска в Магадан. Обломки обнаружены в Хабаровском крае, в районе мыса Гадикан", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели МЧС России, как указано, следуют к месту для обследования территории.
В свою очередь, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что найденное судно полностью разрушено. "Сегодня поисково-спасательными службами в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск Хабаровского края на склоне горы поисковым вертолетом обнаружено полностью разрушенное воздушное судно со следами горения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Данные о пострадавших уточняются.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Позже, как сообщал РИА Новости в правоохранительных органах, поиски приостановили до среды из-за непогоды. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Вертолет Ми-8, пропавший на Дальнем Востоке, не подавал сигнала бедствия
14 июля, 12:39
 
ПроисшествияХабаровский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШОхотскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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