https://ria.ru/20250716/vertolet-2029366549.html

Спасатели нашли обломки пропавшего в Хабаровском крае вертолета

Спасатели нашли обломки пропавшего в Хабаровском крае вертолета - РИА Новости, 16.07.2025

Спасатели нашли обломки пропавшего в Хабаровском крае вертолета

Обломки пропавшего в минувший понедельник вертолета Ми-8 найдены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае, спасатели следуют к этому месту для обследования... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:54:00+03:00

2025-07-16T05:54:00+03:00

2025-07-16T08:15:00+03:00

происшествия

хабаровский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

охотск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Обломки пропавшего в минувший понедельник вертолета Ми-8 найдены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае, спасатели следуют к этому месту для обследования территории, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее в среду источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что вертолет Ми-8, пропавший по пути из Охотска в Магадан, нашли."В ходе авиаразведки вертолетом Росавиации обнаружено место падения вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля на пути из Охотска в Магадан. Обломки обнаружены в Хабаровском крае, в районе мыса Гадикан", - говорится в сообщении ведомства.Спасатели МЧС России, как указано, следуют к месту для обследования территории.В свою очередь, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что найденное судно полностью разрушено. "Сегодня поисково-спасательными службами в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск Хабаровского края на склоне горы поисковым вертолетом обнаружено полностью разрушенное воздушное судно со следами горения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Данные о пострадавших уточняются.Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Позже, как сообщал РИА Новости в правоохранительных органах, поиски приостановили до среды из-за непогоды. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html

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охотск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, охотск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф)