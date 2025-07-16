https://ria.ru/20250716/vertolet-2029363461.html
В Хабаровском крае нашли пропавший вертолет
В Хабаровском крае нашли пропавший вертолет - РИА Новости, 16.07.2025
В Хабаровском крае нашли пропавший вертолет
В Хабаровском крае обнаружили пропавший вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:52:00+03:00
2025-07-16T04:52:00+03:00
2025-07-16T05:47:00+03:00
происшествия
хабаровский край
магадан
ми-8 амтш
охотск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 16 июл — РИА Новости. В Хабаровском крае обнаружили пропавший вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он исчез в понедельник вечером, когда летел из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта."Обнаружен пропавший Ми-8. Подробности будут позже", — сказал собеседник агентства.Возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.Как сообщали следственные органы в беседе с РИА Новости, на вертолете не сработал аварийный радиомаяк. В ЕДДС района уточняли агентству, что сигнала бедствия также не было. На борту вертолета находились пять человек. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Позже, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поиски приостановили до среды из-за непогоды.
https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html
https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, магадан, ми-8 амтш, охотск, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровский край, Магадан, Ми-8 АМТШ, Охотск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае нашли пропавший вертолет
В Хабаровском крае нашли пропавший вертолет Ми-8, летевший в Магадан