https://ria.ru/20250716/vertolet-2029363461.html

В Хабаровском крае нашли пропавший вертолет

В Хабаровском крае нашли пропавший вертолет - РИА Новости, 16.07.2025

В Хабаровском крае нашли пропавший вертолет

В Хабаровском крае обнаружили пропавший вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:52:00+03:00

2025-07-16T04:52:00+03:00

2025-07-16T05:47:00+03:00

происшествия

хабаровский край

магадан

ми-8 амтш

охотск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_143:0:2500:1326_1920x0_80_0_0_ace41afca3163aceb419ea345e7affc8.jpg

ЯКУТСК, 16 июл — РИА Новости. В Хабаровском крае обнаружили пропавший вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он исчез в понедельник вечером, когда летел из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта."Обнаружен пропавший Ми-8. Подробности будут позже", — сказал собеседник агентства.Возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.Как сообщали следственные органы в беседе с РИА Новости, на вертолете не сработал аварийный радиомаяк. В ЕДДС района уточняли агентству, что сигнала бедствия также не было. На борту вертолета находились пять человек. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Позже, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поиски приостановили до среды из-за непогоды.

https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html

https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html

хабаровский край

магадан

охотск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, магадан, ми-8 амтш, охотск, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)