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"Успокоит сумасшедших": на Западе раскрыли, что будет с ультиматумом Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
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06:28 16.07.2025 (обновлено: 07:33 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ultimatum-2029368913.html
"Успокоит сумасшедших": на Западе раскрыли, что будет с ультиматумом Трампа
"Успокоит сумасшедших": на Западе раскрыли, что будет с ультиматумом Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
"Успокоит сумасшедших": на Западе раскрыли, что будет с ультиматумом Трампа
Весь смысл ультиматума президента США Дональда Трампа заключен в успокоении воинственных сенаторов конгресса, заявил американский политолог Гилберт Доктороу на... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T06:28:00+03:00
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сша
киев
дональд трамп
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Весь смысл ультиматума президента США Дональда Трампа заключен в успокоении воинственных сенаторов конгресса, заявил американский политолог Гилберт Доктороу на YouTube."Продолжение поставок оружия Украине полезно Трампу тем, что это успокоит критиков вроде Грэма* и других сумасшедших из конгресса. Им нужно слышать, что поставки продолжаются, им нужно слышать, что они что-то решают". — сказал он.Профессор также отметил, что эти же люди и требовали введения пошлин против союзников России. Но, по его словам, они упустили один важный момент."Китай прекрасно понимает, что он следующий, Иран это понимает. Индию это в меньшей степени касается, но Россия их ключевой союзник &lt;…&gt; А что касается американских пошлин, то Пекин еще давно показал, у кого все козыри на руках", — заключил Доктороу.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если президент посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029352660.html
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россия, сша, киев, дональд трамп, евросоюз
Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Евросоюз
"Успокоит сумасшедших": на Западе раскрыли, что будет с ультиматумом Трампа

Политолог Доктороу: Трампу нужно было успокоить сумасшедших из конгресса

© AP Photo / Rod Lamkey Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Весь смысл ультиматума президента США Дональда Трампа заключен в успокоении воинственных сенаторов конгресса, заявил американский политолог Гилберт Доктороу на YouTube.
"Продолжение поставок оружия Украине полезно Трампу тем, что это успокоит критиков вроде Грэма* и других сумасшедших из конгресса. Им нужно слышать, что поставки продолжаются, им нужно слышать, что они что-то решают". — сказал он.
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Профессор также отметил, что эти же люди и требовали введения пошлин против союзников России. Но, по его словам, они упустили один важный момент.
"Китай прекрасно понимает, что он следующий, Иран это понимает. Индию это в меньшей степени касается, но Россия их ключевой союзник <…> А что касается американских пошлин, то Пекин еще давно показал, у кого все козыри на руках", — заключил Доктороу.
В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если президент посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
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