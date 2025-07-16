https://ria.ru/20250716/ukraina-2029584819.html

На Украине мобилизованный расстрелял сержантов в учебном центре

На Украине мобилизованный расстрелял сержантов в учебном центре - РИА Новости, 16.07.2025

На Украине мобилизованный расстрелял сержантов в учебном центре

Насильно мобилизованный мужчина расстрелял сержантов в учебном центре в Черниговской области на Украине, в результате чего погибли двое военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:46:00+03:00

2025-07-16T23:46:00+03:00

2025-07-16T23:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

черниговская область

черниговский район

артем дмитрук

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Насильно мобилизованный мужчина расстрелял сержантов в учебном центре в Черниговской области на Украине, в результате чего погибли двое военнослужащих, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Мобилизованный 16 июля 2025 года около 14.45 расстрелял сержантов в учебном центре вблизи посёлка Гончаровское Черниговского района Черниговской области. Инцидент произошёл во время учебных стрельб. Военнослужащий привел автомат в боевое положение и открыл огонь, погибли двое солдат", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, на Украине такие случаи не единичны, они просто редко становятся публичными, обычно всё списывают на "пропавших без вести". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026128991.html

https://ria.ru/20250716/dnepropetrovsk-2029578701.html

украина

черниговская область

черниговский район

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украина, черниговская область, черниговский район, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины