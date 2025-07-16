https://ria.ru/20250716/ukraina-2029584819.html
На Украине мобилизованный расстрелял сержантов в учебном центре
На Украине мобилизованный расстрелял сержантов в учебном центре - РИА Новости, 16.07.2025
На Украине мобилизованный расстрелял сержантов в учебном центре
Насильно мобилизованный мужчина расстрелял сержантов в учебном центре в Черниговской области на Украине, в результате чего погибли двое военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:46:00+03:00
2025-07-16T23:46:00+03:00
2025-07-16T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
черниговская область
черниговский район
артем дмитрук
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Насильно мобилизованный мужчина расстрелял сержантов в учебном центре в Черниговской области на Украине, в результате чего погибли двое военнослужащих, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Мобилизованный 16 июля 2025 года около 14.45 расстрелял сержантов в учебном центре вблизи посёлка Гончаровское Черниговского района Черниговской области. Инцидент произошёл во время учебных стрельб. Военнослужащий привел автомат в боевое положение и открыл огонь, погибли двое солдат", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, на Украине такие случаи не единичны, они просто редко становятся публичными, обычно всё списывают на "пропавших без вести". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026128991.html
https://ria.ru/20250716/dnepropetrovsk-2029578701.html
украина
черниговская область
черниговский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черниговская область, черниговский район, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черниговская область, Черниговский район, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине мобилизованный расстрелял сержантов в учебном центре
Депутат Рады Дмитрук: в Черниговской области мобилизованный расстрелял сержантов