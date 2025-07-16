https://ria.ru/20250716/ukraina-2029566436.html
МИД Украины заявил о готовности к мирным переговорам с Россией
МИД Украины заявил о готовности к мирным переговорам с Россией - РИА Новости, 16.07.2025
МИД Украины заявил о готовности к мирным переговорам с Россией
Украина готова к проведению мирных переговоров в любое время и в любом месте, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главами МИД... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:48:00+03:00
2025-07-16T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украина готова к проведению мирных переговоров в любое время и в любом месте, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главами МИД Польши и Литвы, пишет The Guardian."Украина готова к мирным переговорам в любом формате, в любом географическом контексте", — сказал он.Ранее 16 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал западные страны оказать давление на Украину, чтобы провести новый раунд переговоров с Москвой. По его словам, в данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента Трампа и его команды.В начале недели Песков подчеркнул, что Россия готова к третьему раунду переговоров, предложений от Киева до сих пор не поступало.Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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украина, россия, в мире, москва, дмитрий песков
Украина, Россия, В мире, Москва, Дмитрий Песков
МИД Украины заявил о готовности к мирным переговорам с Россией
Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности Киева к переговорам с Россией