Зеленский внес в Раду документ о назначении Шмыгаля министром обороны
Зеленский заявил, что внес в Раду документ о назначении Шмыгаля главой МО
© AP Photo / Efrem LukatskyДенис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал документы в Верховную раду о назначении бывшего премьера Дениса Шмыгаля новым министром обороны.
Депутат Рады Алексей Гончаренко* ранее в среду сообщал, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства.
"Начались сегодня юридические процедуры по обновлению правительства, депутаты поддержали отставку премьер-министра… Сегодня я уже подписал документы в Верховную раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин (министр по вопросам стратегических отраслей промышленности – ред.) возглавит "Укроборонпром", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что и.о. министра обороны Рустем Умеров будет выполнять задачи на международном треке. Зеленский также напомнил, что готовятся изменения в дипломатическом направлении – в посольствах Украины.
Шмыгаль занимал кресло премьера Украины более пяти лет – с марта 2020 года.
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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины.
Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.