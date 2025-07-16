Рейтинг@Mail.ru
На Украине выписали повестку в военкомат митрополиту УПЦ - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:08 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029538930.html
На Украине выписали повестку в военкомат митрополиту УПЦ
На Украине выписали повестку в военкомат митрополиту УПЦ - РИА Новости, 16.07.2025
На Украине выписали повестку в военкомат митрополиту УПЦ
Сотрудники военкомата на Украине выписали повестку митрополиту Александрийскому и Светловодскому Боголепу (Гончаренко) канонической Украинской православной... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:08:00+03:00
2025-07-16T18:08:00+03:00
религия
украина
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029537875_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_1182d43bb08553f6504e83072336d1d1.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине выписали повестку митрополиту Александрийскому и Светловодскому Боголепу (Гончаренко) канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) 15 июля 2025 года задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа (Гончаренко). В часть его пока не забрали. Архиерею выписали повестку и административный протокол. Сейчас он находится на свободе. Митрополиту – 47 лет. Как и у других представителей епископата и духовенства, у него нет брони от мобилизации, и, согласно нынешнему закону, он может быть отправлен на фронт на общих основаниях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028218485.html
https://ria.ru/20250716/vatikan-2029470796.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029537875_18:0:566:411_1920x0_80_0_0_0a06475a7d6ff7e8a87530801d5829a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), в мире
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), В мире
На Украине выписали повестку в военкомат митрополиту УПЦ

Сотрудники ТЦК на Украине выписали повестку митрополиту Александрийскому УПЦ

© Фото : пресс-служба епархииМитрополит Александрийский и Светловодский Боголеп (Гончаренко)
Митрополит Александрийский и Светловодский Боголеп (Гончаренко) - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : пресс-служба епархии
Митрополит Александрийский и Светловодский Боголеп (Гончаренко). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине выписали повестку митрополиту Александрийскому и Светловодскому Боголепу (Гончаренко) канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) 15 июля 2025 года задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа (Гончаренко). В часть его пока не забрали. Архиерею выписали повестку и административный протокол. Сейчас он находится на свободе. Митрополиту – 47 лет. Как и у других представителей епископата и духовенства, у него нет брони от мобилизации, и, согласно нынешнему закону, он может быть отправлен на фронт на общих основаниях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Раде раскрыли, премьер какой страны берет пример с Зеленского
9 июля, 19:49
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В РПЦ объяснили, почему Ватикан не место для переговоров России и Украины
Вчера, 14:31
 
РелигияУкраинаСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала