https://ria.ru/20250716/ukraina-2029538930.html

На Украине выписали повестку в военкомат митрополиту УПЦ

На Украине выписали повестку в военкомат митрополиту УПЦ - РИА Новости, 16.07.2025

На Украине выписали повестку в военкомат митрополиту УПЦ

Сотрудники военкомата на Украине выписали повестку митрополиту Александрийскому и Светловодскому Боголепу (Гончаренко) канонической Украинской православной... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:08:00+03:00

2025-07-16T18:08:00+03:00

2025-07-16T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине выписали повестку митрополиту Александрийскому и Светловодскому Боголепу (Гончаренко) канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) 15 июля 2025 года задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа (Гончаренко). В часть его пока не забрали. Архиерею выписали повестку и административный протокол. Сейчас он находится на свободе. Митрополиту – 47 лет. Как и у других представителей епископата и духовенства, у него нет брони от мобилизации, и, согласно нынешнему закону, он может быть отправлен на фронт на общих основаниях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028218485.html

https://ria.ru/20250716/vatikan-2029470796.html

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украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), в мире