https://ria.ru/20250716/ukraina-2029512240.html

На Украине мужчина отчитал сотрудника ТЦК, говорившего с ним по-русски

На Украине мужчина отчитал сотрудника ТЦК, говорившего с ним по-русски - РИА Новости, 16.07.2025

На Украине мужчина отчитал сотрудника ТЦК, говорившего с ним по-русски

"Активист" на Украине обрушился с претензиями на сотрудника военкомата в Харькове, поскольку тот говорил с ним на привычном для города русском языке, сообщает... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:43:00+03:00

2025-07-16T16:43:00+03:00

2025-07-16T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. "Активист" на Украине обрушился с претензиями на сотрудника военкомата в Харькове, поскольку тот говорил с ним на привычном для города русском языке, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Языковой активист в Харькове наехал на ТЦК (сотрудника военкомата – ред.) из-за русского языка. Сотрудники не стали его задерживать, а просто уехали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20250404/yazyk-2009403357.html

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в мире, украина, харьков, россия, сергей лавров, верховная рада украины