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Парламент Украины поддержал отставку Шмыгаля - РИА Новости, 16.07.2025
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15:18 16.07.2025 (обновлено: 15:29 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029492021.html
Парламент Украины поддержал отставку Шмыгаля
Парламент Украины поддержал отставку Шмыгаля - РИА Новости, 16.07.2025
Парламент Украины поддержал отставку Шмыгаля
Парламент Украины проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера страны, а также за роспуск всего правительства, сообщил депутат украинского... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:18:00+03:00
2025-07-16T15:29:00+03:00
украина
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Парламент Украины проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера страны, а также за роспуск всего правительства, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.В среду Шмыгаль подал заявление о своей отставке с поста премьера."Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Шмыгаля и все правительство. "За" - 261", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.Шмыгаль занимал кресло премьера Украины более пяти лет – с марта 2020 года.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины.Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029336588.html
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украина, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины
Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Парламент Украины поддержал отставку Шмыгаля

Парламент Украины поддержал отставку премьера Шмыгаля

© AP Photo / Efrem LukatskyДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Парламент Украины проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера страны, а также за роспуск всего правительства, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.
В среду Шмыгаль подал заявление о своей отставке с поста премьера.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Госдуме заявили о приближении Зеленского к абсолютизму
15 июля, 22:00
"Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Шмыгаля и все правительство. "За" - 261", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Шмыгаль занимал кресло премьера Украины более пяти лет – с марта 2020 года.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины.
Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского в правительстве Украины
15 июля, 14:20
 
УкраинаВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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