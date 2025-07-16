https://ria.ru/20250716/ukraina-2029482256.html

Рада одобрила законопроект о призыве мужчин старше 60 лет

Рада одобрила законопроект о призыве мужчин старше 60 лет - РИА Новости, 16.07.2025

Рада одобрила законопроект о призыве мужчин старше 60 лет

Украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ирина РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:47:00+03:00

2025-07-16T14:47:00+03:00

2025-07-16T14:47:00+03:00

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украина

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алексей гончаренко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* 4 июня сообщил, что Рада приняла в первом чтении законопроект о прохождении военной службы в ВСУ по контракту для граждан старше 60 лет. "Триста шесть нардепов поддержали право военнослужащих, которым исполнилось 60 лет, по их желанию продолжить защиту Украины, приняв законопроект о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе. Он позволяет заключать контракт на военную службу лицам, достигшим предельного возраста, но готовым служить дальше по состоянию здоровья", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. При этом она отметила, что в тексте документа нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что может создать возможности "для злоупотреблений или выборочных решений". По ее словам, закон должен вступить в силу сразу после подписания Зеленским и опубликования. Ранее в апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

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в мире, украина, ирина геращенко, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины