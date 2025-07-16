Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, какое оружие Польша продала Украине в 2024 году - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029479151.html
СМИ узнали, какое оружие Польша продала Украине в 2024 году
СМИ узнали, какое оружие Польша продала Украине в 2024 году - РИА Новости, 16.07.2025
СМИ узнали, какое оружие Польша продала Украине в 2024 году
Польша в 2024 году продала Украине 295 бронемашин и 96 самоходных гаубиц, сообщает издание Defence24 со ссылкой на данные, переданные властями страны в реестр... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:42:00+03:00
2025-07-16T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897952964_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_aff63da8a9c9649698d8d9fb95f8214f.jpg
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Польша в 2024 году продала Украине 295 бронемашин и 96 самоходных гаубиц, сообщает издание Defence24 со ссылкой на данные, переданные властями страны в реестр ООН. При этом отмечается, что ежегодный отчет МИД Польши об экспорте вооружения еще не опубликован. Польша с 2022 года не предоставляет данных о количестве вооружения, переданного Украине. Публикуются только данные о коммерческой продаже субъектами коммерческого права. В соответствии с данными Defence24, из Польши в 2024 году было экспортировано на Украину 295 боевых бронированных машин различных типов, 18 самоходных гаубиц Krab калибра 155 миллиметров, 78 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибра 122 миллиметра, 10 противотанковых пушек Д-44М калибра 85 миллиметров. Кроме того, Польша экспортировала 10 вертолетов S-70i на Филиппины, три вертолета S-70i в США, а также ПЗРК Piorun в Эстонию, Латвию, Молдавию и Норвегию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html
https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897952964_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_5921e60622ea7040626449d3468440e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, ООН, НАТО
СМИ узнали, какое оружие Польша продала Украине в 2024 году

Defence24: Польша продала Украине 295 бронемашин и 96 гаубиц в 2024 году

© U.S. Army National Guard photo by Sgt. Gavin K. ChingПольская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© U.S. Army National Guard photo by Sgt. Gavin K. Ching
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Польша в 2024 году продала Украине 295 бронемашин и 96 самоходных гаубиц, сообщает издание Defence24 со ссылкой на данные, переданные властями страны в реестр ООН.
При этом отмечается, что ежегодный отчет МИД Польши об экспорте вооружения еще не опубликован. Польша с 2022 года не предоставляет данных о количестве вооружения, переданного Украине. Публикуются только данные о коммерческой продаже субъектами коммерческого права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
А теперь — дискотека: Трамп признал победу России на Украине
Вчера, 08:00
В соответствии с данными Defence24, из Польши в 2024 году было экспортировано на Украину 295 боевых бронированных машин различных типов, 18 самоходных гаубиц Krab калибра 155 миллиметров, 78 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибра 122 миллиметра, 10 противотанковых пушек Д-44М калибра 85 миллиметров.
Кроме того, Польша экспортировала 10 вертолетов S-70i на Филиппины, три вертолета S-70i в США, а также ПЗРК Piorun в Эстонию, Латвию, Молдавию и Норвегию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Покорение Европы завершено
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала