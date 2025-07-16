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СМИ узнали, какое оружие Польша продала Украине в 2024 году
СМИ узнали, какое оружие Польша продала Украине в 2024 году - РИА Новости, 16.07.2025
СМИ узнали, какое оружие Польша продала Украине в 2024 году
Польша в 2024 году продала Украине 295 бронемашин и 96 самоходных гаубиц, сообщает издание Defence24 со ссылкой на данные, переданные властями страны в реестр... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:42:00+03:00
2025-07-16T14:42:00+03:00
2025-07-16T14:42:00+03:00
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ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Польша в 2024 году продала Украине 295 бронемашин и 96 самоходных гаубиц, сообщает издание Defence24 со ссылкой на данные, переданные властями страны в реестр ООН. При этом отмечается, что ежегодный отчет МИД Польши об экспорте вооружения еще не опубликован. Польша с 2022 года не предоставляет данных о количестве вооружения, переданного Украине. Публикуются только данные о коммерческой продаже субъектами коммерческого права. В соответствии с данными Defence24, из Польши в 2024 году было экспортировано на Украину 295 боевых бронированных машин различных типов, 18 самоходных гаубиц Krab калибра 155 миллиметров, 78 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибра 122 миллиметра, 10 противотанковых пушек Д-44М калибра 85 миллиметров. Кроме того, Польша экспортировала 10 вертолетов S-70i на Филиппины, три вертолета S-70i в США, а также ПЗРК Piorun в Эстонию, Латвию, Молдавию и Норвегию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, ООН, НАТО
СМИ узнали, какое оружие Польша продала Украине в 2024 году
Defence24: Польша продала Украине 295 бронемашин и 96 гаубиц в 2024 году