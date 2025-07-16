https://ria.ru/20250716/ukraina-2029439113.html

На Украине неожиданно высказались о переговорах с Россией после слов Трампа

На Украине неожиданно высказались о переговорах с Россией после слов Трампа - РИА Новости, 16.07.2025

На Украине неожиданно высказались о переговорах с Россией после слов Трампа

Отправка американского дальнобойного оружия Украине может сорвать переговоры между Россией и США, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:41:00+03:00

2025-07-16T12:41:00+03:00

2025-07-16T12:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178294_0:172:3335:2048_1920x0_80_0_0_ada0948c1b8da986b8267f42def8a136.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Отправка американского дальнобойного оружия Украине может сорвать переговоры между Россией и США, пишет издание "Страна.ua".Издание отметило, что применение таких ракет само по себе не окажет сильного влияния на положение дел на фронте."Важность этого фактора в другом - он может привести к резкой эскалации в отношениях РФ и США, полностью прервав любой переговорный процесс между ними и поставив две крупнейшие ядерные державы на грань войны еще до истечения срока 50-дневного ультиматума Трампа", — говорится в публикации. "Страна.ua" добавляет, что поставки дальнобойных ракет, за которыми последуют удары по России, окончательно втянут нынешнего президента США в конфликт на Украине, превратив ее из "войны Байдена" в "войну Трампа". И как в самих США, так и в Европе есть достаточно сил, которые стремятся к этому, указали в материале.Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Одновременно с этим он поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029414271.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп