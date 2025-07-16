На Украине неожиданно высказались о переговорах с Россией после слов Трампа
Отправка дальнобойного оружия Украине может сорвать переговоры между РФ и США
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Отправка американского дальнобойного оружия Украине может сорвать переговоры между Россией и США, пишет издание "Страна.ua".
Издание отметило, что применение таких ракет само по себе не окажет сильного влияния на положение дел на фронте.
"Важность этого фактора в другом - он может привести к резкой эскалации в отношениях РФ и США, полностью прервав любой переговорный процесс между ними и поставив две крупнейшие ядерные державы на грань войны еще до истечения срока 50-дневного ультиматума Трампа", — говорится в публикации.
"Страна.ua" добавляет, что поставки дальнобойных ракет, за которыми последуют удары по России, окончательно втянут нынешнего президента США в конфликт на Украине, превратив ее из "войны Байдена" в "войну Трампа". И как в самих США, так и в Европе есть достаточно сил, которые стремятся к этому, указали в материале.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Одновременно с этим он поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
"Страна.ua" добавляет, что поставки дальнобойных ракет, за которыми последуют удары по России, окончательно втянут нынешнего президента США в конфликт на Украине, превратив ее из "войны Байдена" в "войну Трампа". И как в самих США, так и в Европе есть достаточно сил, которые стремятся к этому, указали в материале.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Одновременно с этим он поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.