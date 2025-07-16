Рейтинг@Mail.ru
На Украине неожиданно высказались о переговорах с Россией после слов Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 16.07.2025 (обновлено: 12:43 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029439113.html
На Украине неожиданно высказались о переговорах с Россией после слов Трампа
На Украине неожиданно высказались о переговорах с Россией после слов Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
На Украине неожиданно высказались о переговорах с Россией после слов Трампа
Отправка американского дальнобойного оружия Украине может сорвать переговоры между Россией и США, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:41:00+03:00
2025-07-16T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178294_0:172:3335:2048_1920x0_80_0_0_ada0948c1b8da986b8267f42def8a136.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Отправка американского дальнобойного оружия Украине может сорвать переговоры между Россией и США, пишет издание "Страна.ua".Издание отметило, что применение таких ракет само по себе не окажет сильного влияния на положение дел на фронте."Важность этого фактора в другом - он может привести к резкой эскалации в отношениях РФ и США, полностью прервав любой переговорный процесс между ними и поставив две крупнейшие ядерные державы на грань войны еще до истечения срока 50-дневного ультиматума Трампа", — говорится в публикации. "Страна.ua" добавляет, что поставки дальнобойных ракет, за которыми последуют удары по России, окончательно втянут нынешнего президента США в конфликт на Украине, превратив ее из "войны Байдена" в "войну Трампа". И как в самих США, так и в Европе есть достаточно сил, которые стремятся к этому, указали в материале.Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Одновременно с этим он поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029414271.html
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178294_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_1235758fe08bcd5e0df07bc0273d7021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
На Украине неожиданно высказались о переговорах с Россией после слов Трампа

Отправка дальнобойного оружия Украине может сорвать переговоры между РФ и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Отправка американского дальнобойного оружия Украине может сорвать переговоры между Россией и США, пишет издание "Страна.ua".
Издание отметило, что применение таких ракет само по себе не окажет сильного влияния на положение дел на фронте.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
"Это предательство". В Германии внезапно набросились на Трампа
Вчера, 11:27
"Важность этого фактора в другом - он может привести к резкой эскалации в отношениях РФ и США, полностью прервав любой переговорный процесс между ними и поставив две крупнейшие ядерные державы на грань войны еще до истечения срока 50-дневного ультиматума Трампа", — говорится в публикации.

"Страна.ua" добавляет, что поставки дальнобойных ракет, за которыми последуют удары по России, окончательно втянут нынешнего президента США в конфликт на Украине, превратив ее из "войны Байдена" в "войну Трампа". И как в самих США, так и в Европе есть достаточно сил, которые стремятся к этому, указали в материале.

Заявление Трампа

В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

Одновременно с этим он поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.

При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Раде назвали главную проблему с новой помощью Украине
Вчера, 09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала