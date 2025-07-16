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В Раде назвали главную проблему с новой помощью Украине - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:42 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html
В Раде назвали главную проблему с новой помощью Украине
В Раде назвали главную проблему с новой помощью Украине - РИА Новости, 16.07.2025
В Раде назвали главную проблему с новой помощью Украине
Даже с западным оружием Украина может проиграть конфликт из-за нехватки людей, завила депутат Верховной рады Виктория Гриб в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:42:00+03:00
2025-07-16T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Даже с западным оружием Украина может проиграть конфликт из-за нехватки людей, завила депутат Верховной рады Виктория Гриб в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция". "Даже если мы будем получать оружие, - да, огромная благодарность нашим партнерам, - но мы можем не выдержать чисто физически, потому что у нас людей не хватает", — отметила она. Депутат добавила, что Украине нужна помощь в живой силе, но Запад не готов на это пойти. Кроме того, партнеры Киева не готовы поставлять нужное количество оружия, пожаловалась Гриб. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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в мире, украина, киев, россия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Верховная Рада Украины
В Раде назвали главную проблему с новой помощью Украине

Нардеп Гриб: даже с оружием Запада Украина может не выдержать конфликт

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Даже с западным оружием Украина может проиграть конфликт из-за нехватки людей, завила депутат Верховной рады Виктория Гриб в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".

"Даже если мы будем получать оружие, - да, огромная благодарность нашим партнерам, - но мы можем не выдержать чисто физически, потому что у нас людей не хватает", — отметила она.
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Депутат добавила, что Украине нужна помощь в живой силе, но Запад не готов на это пойти. Кроме того, партнеры Киева не готовы поставлять нужное количество оружия, пожаловалась Гриб.

Заявление Трампа

В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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