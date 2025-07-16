https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html

В Раде назвали главную проблему с новой помощью Украине

В Раде назвали главную проблему с новой помощью Украине - РИА Новости, 16.07.2025

В Раде назвали главную проблему с новой помощью Украине

Даже с западным оружием Украина может проиграть конфликт из-за нехватки людей, завила депутат Верховной рады Виктория Гриб в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:42:00+03:00

2025-07-16T09:42:00+03:00

2025-07-16T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Даже с западным оружием Украина может проиграть конфликт из-за нехватки людей, завила депутат Верховной рады Виктория Гриб в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция". "Даже если мы будем получать оружие, - да, огромная благодарность нашим партнерам, - но мы можем не выдержать чисто физически, потому что у нас людей не хватает", — отметила она. Депутат добавила, что Украине нужна помощь в живой силе, но Запад не готов на это пойти. Кроме того, партнеры Киева не готовы поставлять нужное количество оружия, пожаловалась Гриб. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250716/dubinskiy-2029377661.html

https://ria.ru/20250716/kallas-2029376500.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, верховная рада украины