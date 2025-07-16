В Раде назвали главную проблему с новой помощью Украине
Нардеп Гриб: даже с оружием Запада Украина может не выдержать конфликт
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Даже с западным оружием Украина может проиграть конфликт из-за нехватки людей, завила депутат Верховной рады Виктория Гриб в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".
"Даже если мы будем получать оружие, - да, огромная благодарность нашим партнерам, - но мы можем не выдержать чисто физически, потому что у нас людей не хватает", — отметила она.
"Даже если мы будем получать оружие, - да, огромная благодарность нашим партнерам, - но мы можем не выдержать чисто физически, потому что у нас людей не хватает", — отметила она.
Депутат добавила, что Украине нужна помощь в живой силе, но Запад не готов на это пойти. Кроме того, партнеры Киева не готовы поставлять нужное количество оружия, пожаловалась Гриб.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.