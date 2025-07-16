https://ria.ru/20250716/ukraina-2029373158.html

В Винницкой области повреждены объекты промышленной инфраструктуры

В Винницкой области повреждены объекты промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 16.07.2025

В Винницкой области повреждены объекты промышленной инфраструктуры

Объекты промышленной инфраструктуры повреждены в Винницкой области на Украине после взрывов, утверждает заместитель главы областной военной администрации... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T07:41:00+03:00

2025-07-16T07:41:00+03:00

2025-07-16T07:41:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Объекты промышленной инфраструктуры повреждены в Винницкой области на Украине после взрывов, утверждает заместитель главы областной военной администрации Наталья Заболотная. Украинские СМИ сообщали, что ночью в Виннице раздавались взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "На одном из объектов пожар локализован. На другом - спасатели еще над этим работают", - приводит слова Заболотной Telegram-канал Винницкой областной военной администрации. При этом она не уточнила, о каких именно объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, винницкая область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины