https://ria.ru/20250716/ukraina-2029373158.html
В Винницкой области повреждены объекты промышленной инфраструктуры
В Винницкой области повреждены объекты промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 16.07.2025
В Винницкой области повреждены объекты промышленной инфраструктуры
Объекты промышленной инфраструктуры повреждены в Винницкой области на Украине после взрывов, утверждает заместитель главы областной военной администрации... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:41:00+03:00
2025-07-16T07:41:00+03:00
2025-07-16T07:41:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Объекты промышленной инфраструктуры повреждены в Винницкой области на Украине после взрывов, утверждает заместитель главы областной военной администрации Наталья Заболотная. Украинские СМИ сообщали, что ночью в Виннице раздавались взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "На одном из объектов пожар локализован. На другом - спасатели еще над этим работают", - приводит слова Заболотной Telegram-канал Винницкой областной военной администрации. При этом она не уточнила, о каких именно объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Винницкая область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Винницкой области повреждены объекты промышленной инфраструктуры
После взрывов в Винницкой области повреждены объекты промышленной инфраструктуры