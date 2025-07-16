https://ria.ru/20250716/ukraina-2029361783.html
Пленный рассказал о смерти мобилизованного на Яворовском полигоне
Пленный рассказал о смерти мобилизованного на Яворовском полигоне - РИА Новости, 16.07.2025
Пленный рассказал о смерти мобилизованного на Яворовском полигоне
Мобилизованный в ВСУ умер во время обучения на Яворовском полигоне во Львовской области из-за плохих условий проживания, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:27:00+03:00
2025-07-16T04:27:00+03:00
2025-07-16T04:27:00+03:00
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КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Мобилизованный в ВСУ умер во время обучения на Яворовском полигоне во Львовской области из-за плохих условий проживания, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский. "Палатки отвратительные, с крыши всё капает, с потолка с этого сырость. Потом мы начали окапываться, окапывали сами палатки, чтобы при обстрелах якобы, чтобы не убило", ‐ рассказал пленный. Он объяснил, что сырость только увеличилась, после того как военнослужащие окопались. В палатке, по его словам, жили 50 человек, половина из которых заболела воспалением легких. "Медицина - там никакой не было, давали какие-то таблетки как от температуры... Говорили, что вот-вот мы поедем в город, всех вас вылечим, но в течение 45 дней в которые проходило обучение, ничего такого не произошло. В итоге у человека открылось двустороннее воспаление легких и он умер", - добавил пленный.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029012903.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о смерти мобилизованного на Яворовском полигоне
Пленный Климишевский: на Яворовском полигоне умер мобилизованный ВСУ
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Мобилизованный в ВСУ умер во время обучения на Яворовском полигоне во Львовской области из-за плохих условий проживания, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский.
"Палатки отвратительные, с крыши всё капает, с потолка с этого сырость. Потом мы начали окапываться, окапывали сами палатки, чтобы при обстрелах якобы, чтобы не убило", ‐ рассказал пленный.
Он объяснил, что сырость только увеличилась, после того как военнослужащие окопались. В палатке, по его словам, жили 50 человек, половина из которых заболела воспалением легких.
"Медицина - там никакой не было, давали какие-то таблетки как от температуры... Говорили, что вот-вот мы поедем в город, всех вас вылечим, но в течение 45 дней в которые проходило обучение, ничего такого не произошло. В итоге у человека открылось двустороннее воспаление легких и он умер", - добавил пленный.