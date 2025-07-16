https://ria.ru/20250716/ukraina-2029361783.html

Пленный рассказал о смерти мобилизованного на Яворовском полигоне

Пленный рассказал о смерти мобилизованного на Яворовском полигоне - РИА Новости, 16.07.2025

Пленный рассказал о смерти мобилизованного на Яворовском полигоне

Мобилизованный в ВСУ умер во время обучения на Яворовском полигоне во Львовской области из-за плохих условий проживания, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:27:00+03:00

2025-07-16T04:27:00+03:00

2025-07-16T04:27:00+03:00

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КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Мобилизованный в ВСУ умер во время обучения на Яворовском полигоне во Львовской области из-за плохих условий проживания, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский. "Палатки отвратительные, с крыши всё капает, с потолка с этого сырость. Потом мы начали окапываться, окапывали сами палатки, чтобы при обстрелах якобы, чтобы не убило", ‐ рассказал пленный. Он объяснил, что сырость только увеличилась, после того как военнослужащие окопались. В палатке, по его словам, жили 50 человек, половина из которых заболела воспалением легких. "Медицина - там никакой не было, давали какие-то таблетки как от температуры... Говорили, что вот-вот мы поедем в город, всех вас вылечим, но в течение 45 дней в которые проходило обучение, ничего такого не произошло. В итоге у человека открылось двустороннее воспаление легких и он умер", - добавил пленный.

https://ria.ru/20250714/ukraina-2029012903.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, львовская область, вооруженные силы украины