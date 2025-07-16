Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о смерти мобилизованного на Яворовском полигоне - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029361783.html
Пленный рассказал о смерти мобилизованного на Яворовском полигоне
Пленный рассказал о смерти мобилизованного на Яворовском полигоне - РИА Новости, 16.07.2025
Пленный рассказал о смерти мобилизованного на Яворовском полигоне
Мобилизованный в ВСУ умер во время обучения на Яворовском полигоне во Львовской области из-за плохих условий проживания, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:27:00+03:00
2025-07-16T04:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/61/1516816124_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_c31344adf17143f8dbdf42cd155f826b.jpg
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Мобилизованный в ВСУ умер во время обучения на Яворовском полигоне во Львовской области из-за плохих условий проживания, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский. "Палатки отвратительные, с крыши всё капает, с потолка с этого сырость. Потом мы начали окапываться, окапывали сами палатки, чтобы при обстрелах якобы, чтобы не убило", ‐ рассказал пленный. Он объяснил, что сырость только увеличилась, после того как военнослужащие окопались. В палатке, по его словам, жили 50 человек, половина из которых заболела воспалением легких. "Медицина - там никакой не было, давали какие-то таблетки как от температуры... Говорили, что вот-вот мы поедем в город, всех вас вылечим, но в течение 45 дней в которые проходило обучение, ничего такого не произошло. В итоге у человека открылось двустороннее воспаление легких и он умер", - добавил пленный.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029012903.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/61/1516816124_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_ce489acdcdd2aa76e19331c3cc7448ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о смерти мобилизованного на Яворовском полигоне

Пленный Климишевский: на Яворовском полигоне умер мобилизованный ВСУ

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexander RectorУкраинские военнослужащие во время учений на Яворовском полигоне в Львовской области
Украинские военнослужащие во время учений на Яворовском полигоне в Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexander Rector
Украинские военнослужащие во время учений на Яворовском полигоне в Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. Мобилизованный в ВСУ умер во время обучения на Яворовском полигоне во Львовской области из-за плохих условий проживания, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский.
"Палатки отвратительные, с крыши всё капает, с потолка с этого сырость. Потом мы начали окапываться, окапывали сами палатки, чтобы при обстрелах якобы, чтобы не убило", ‐ рассказал пленный.
В Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать
14 июля, 14:10
Он объяснил, что сырость только увеличилась, после того как военнослужащие окопались. В палатке, по его словам, жили 50 человек, половина из которых заболела воспалением легких.
"Медицина - там никакой не было, давали какие-то таблетки как от температуры... Говорили, что вот-вот мы поедем в город, всех вас вылечим, но в течение 45 дней в которые проходило обучение, ничего такого не произошло. В итоге у человека открылось двустороннее воспаление легких и он умер", - добавил пленный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала