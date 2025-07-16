Украине сообщили печальные новости после ультиматума Трампа России
Миршаймер: поставки нового оружия Украине не изменят ситуацию на поле боя
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Отправки нового оружия на Украину, обещанного президентом США Дональдом Трампом, недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.
“Отвечая на вопрос о том, к каким последствиям приведут новые поставки вооружения на Украину, следует задаться двумя вопросами: что именно они (страны Запада — Прим. ред.) отправляют украинцам? Какое оружие вообще может изменить ситуацию на поле боя? <…> И мы понятия не имеем, какое оружие в принципе может это сделать. <…> Никто в администрации президента США Дональда Трампа или в НАТО не смог его назвать. Опять же, это пустая риторика”, — сказал он.
Как считает эксперт, поставки систем Patriot не улучшат положение ВСУ, поскольку они не могут непосредственно влиять на ход боя.
Ранее в понедельник Трамп объявил о резком ужесточении позиции США по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.