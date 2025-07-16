https://ria.ru/20250716/ukraina-2029358862.html

Украине сообщили печальные новости после ультиматума Трампа России

Украине сообщили печальные новости после ультиматума Трампа России - РИА Новости, 16.07.2025

Украине сообщили печальные новости после ультиматума Трампа России

Отправки нового оружия на Украину, обещанного президентом США Дональдом Трампом, недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:34:00+03:00

2025-07-16T03:34:00+03:00

2025-07-16T03:34:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Отправки нового оружия на Украину, обещанного президентом США Дональдом Трампом, недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.“Отвечая на вопрос о том, к каким последствиям приведут новые поставки вооружения на Украину, следует задаться двумя вопросами: что именно они (страны Запада — Прим. ред.) отправляют украинцам? Какое оружие вообще может изменить ситуацию на поле боя? <…> И мы понятия не имеем, какое оружие в принципе может это сделать. <…> Никто в администрации президента США Дональда Трампа или в НАТО не смог его назвать. Опять же, это пустая риторика”, — сказал он.Как считает эксперт, поставки систем Patriot не улучшат положение ВСУ, поскольку они не могут непосредственно влиять на ход боя.Ранее в понедельник Трамп объявил о резком ужесточении позиции США по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029169413.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джон миршаймер, нато