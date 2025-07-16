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Украине сообщили печальные новости после ультиматума Трампа России - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029358862.html
Украине сообщили печальные новости после ультиматума Трампа России
Украине сообщили печальные новости после ультиматума Трампа России - РИА Новости, 16.07.2025
Украине сообщили печальные новости после ультиматума Трампа России
Отправки нового оружия на Украину, обещанного президентом США Дональдом Трампом, недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:34:00+03:00
2025-07-16T03:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
джон миршаймер
нато
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Отправки нового оружия на Украину, обещанного президентом США Дональдом Трампом, недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.“Отвечая на вопрос о том, к каким последствиям приведут новые поставки вооружения на Украину, следует задаться двумя вопросами: что именно они (страны Запада — Прим. ред.) отправляют украинцам? Какое оружие вообще может изменить ситуацию на поле боя? &lt;…&gt; И мы понятия не имеем, какое оружие в принципе может это сделать. &lt;…&gt; Никто в администрации президента США Дональда Трампа или в НАТО не смог его назвать. Опять же, это пустая риторика”, — сказал он.Как считает эксперт, поставки систем Patriot не улучшат положение ВСУ, поскольку они не могут непосредственно влиять на ход боя.Ранее в понедельник Трамп объявил о резком ужесточении позиции США по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029169413.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джон миршаймер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, НАТО
Украине сообщили печальные новости после ультиматума Трампа России

Миршаймер: поставки нового оружия Украине не изменят ситуацию на поле боя

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Отправки нового оружия на Украину, обещанного президентом США Дональдом Трампом, недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.
“Отвечая на вопрос о том, к каким последствиям приведут новые поставки вооружения на Украину, следует задаться двумя вопросами: что именно они (страны Запада Прим. ред.) отправляют украинцам? Какое оружие вообще может изменить ситуацию на поле боя? <…> И мы понятия не имеем, какое оружие в принципе может это сделать. <…> Никто в администрации президента США Дональда Трампа или в НАТО не смог его назвать. Опять же, это пустая риторика”, сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
СМИ сообщили об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России
Вчера, 09:45
Как считает эксперт, поставки систем Patriot не улучшат положение ВСУ, поскольку они не могут непосредственно влиять на ход боя.
Ранее в понедельник Трамп объявил о резком ужесточении позиции США по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве, сообщило Reuters
Вчера, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДжон МиршаймерНАТО
 
 
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