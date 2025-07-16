Украина отказывается возвращать тела испанских наемников их семьям
Экс-жена испанского наемника: Киев отказывается возвращать тела семьям
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МАДРИД, 16 июл — РИА Новости. Украина отказывается возвращать тела уничтоженных на СВО испанских наемников их семьям, заявила бывшая супруга одного из таких боевиков Эва Альварес Родеро в петиции, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Предположительно, тело Мигеля находится рядом с деревней Ивано-Дарьевка, Бахмутский район (район Артемовска в ДНР. — Прим. ред.). Чтобы не возвращать тело, нам говорят, что эта территория занята россиянами, заминирована и насыщена дронами. Но теперь мы уже никому не верим. По словам консульства, местонахождение всех тел испанцев, погибших на Украине и не возвращённых на родину, также известно", — говорится в петиции.
По словам женщины, Мигель Кармон, родившийся в 1982 году в городе Авилес автономного сообщества Астурия, был оператором беспилотников. Испанский консул сообщил о его гибели лишь через девять дней, хотя украинские ресурсы опубликовали эту информацию ранее.
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"Мы настоятельно просим Украину и Испанию: верните Джоси (собаку. — Прим. ред.) немедленно, а как только станет возможно — верните тело Мигеля. Мы не боимся и не собираемся молчать, как, к счастью для вас, делает большинство семей испанских солдат, погибших на Украине. Завтра это может быть твой муж, твой брат или твой сын. И когда он отдаст за них жизнь — его оставят там, а твоя семья не получит вообще никакой поддержки", — говорится в тексте петиции.
О подобных ситуациях заявляли и родственники колумбийских наемников. Так, Каролина Вильяда, брат которой погиб в боевых действиях на стороне Украины, в беседе с РИА Новости сообщила, что семья не может выяснить, где его останки. Кроме того, у них не получается добиться выплат. Собеседница подчеркнула, что Киев отказывается что-либо делать с этим, и выразила уверенность, что ВСУ в любой момент бросят наемников в бою. При этом и другие родственники пропавших на Украине колумбийцев проводили акцию протеста перед зданием МИД в Боготе, требуя от властей помочь с информацией.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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