https://ria.ru/20250716/ukraina-2029356135.html

Украина отказывается возвращать тела испанских наемников их семьям

Украина отказывается возвращать тела испанских наемников их семьям - РИА Новости, 16.07.2025

Украина отказывается возвращать тела испанских наемников их семьям

Украина отказывается возвращать тела уничтоженных на СВО испанских наемников их семьям, заявила бывшая супруга одного из таких боевиков Эва Альварес Родеро в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T02:52:00+03:00

2025-07-16T02:52:00+03:00

2025-07-16T03:08:00+03:00

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МАДРИД, 16 июл — РИА Новости. Украина отказывается возвращать тела уничтоженных на СВО испанских наемников их семьям, заявила бывшая супруга одного из таких боевиков Эва Альварес Родеро в петиции, с которой ознакомилось РИА Новости.Поводом для обращения стала невозможность получить тело ее бывшего мужа Мигеля Кармона, примкнувшего к ВСУ в марте и ликвидированного 10 июня в ДНР. Кроме того, женщина требует вернуть и его собаку по кличке Джоси."Предположительно, тело Мигеля находится рядом с деревней Ивано-Дарьевка, Бахмутский район (район Артемовска в ДНР. — Прим. ред.). Чтобы не возвращать тело, нам говорят, что эта территория занята россиянами, заминирована и насыщена дронами. Но теперь мы уже никому не верим. По словам консульства, местонахождение всех тел испанцев, погибших на Украине и не возвращённых на родину, также известно", — говорится в петиции.По словам женщины, Мигель Кармон, родившийся в 1982 году в городе Авилес автономного сообщества Астурия, был оператором беспилотников. Испанский консул сообщил о его гибели лишь через девять дней, хотя украинские ресурсы опубликовали эту информацию ранее."Мы настоятельно просим Украину и Испанию: верните Джоси (собаку. — Прим. ред.) немедленно, а как только станет возможно — верните тело Мигеля. Мы не боимся и не собираемся молчать, как, к счастью для вас, делает большинство семей испанских солдат, погибших на Украине. Завтра это может быть твой муж, твой брат или твой сын. И когда он отдаст за них жизнь — его оставят там, а твоя семья не получит вообще никакой поддержки", — говорится в тексте петиции. В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250714/ukraina-2028961748.html

https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, донецкая область, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины