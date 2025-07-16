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Украина отказывается возвращать тела испанских наемников их семьям - РИА Новости, 16.07.2025
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02:52 16.07.2025 (обновлено: 03:08 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029356135.html
Украина отказывается возвращать тела испанских наемников их семьям
Украина отказывается возвращать тела испанских наемников их семьям - РИА Новости, 16.07.2025
Украина отказывается возвращать тела испанских наемников их семьям
Украина отказывается возвращать тела уничтоженных на СВО испанских наемников их семьям, заявила бывшая супруга одного из таких боевиков Эва Альварес Родеро в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T02:52:00+03:00
2025-07-16T03:08:00+03:00
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МАДРИД, 16 июл — РИА Новости. Украина отказывается возвращать тела уничтоженных на СВО испанских наемников их семьям, заявила бывшая супруга одного из таких боевиков Эва Альварес Родеро в петиции, с которой ознакомилось РИА Новости.Поводом для обращения стала невозможность получить тело ее бывшего мужа Мигеля Кармона, примкнувшего к ВСУ в марте и ликвидированного 10 июня в ДНР. Кроме того, женщина требует вернуть и его собаку по кличке Джоси."Предположительно, тело Мигеля находится рядом с деревней Ивано-Дарьевка, Бахмутский район (район Артемовска в ДНР. — Прим. ред.). Чтобы не возвращать тело, нам говорят, что эта территория занята россиянами, заминирована и насыщена дронами. Но теперь мы уже никому не верим. По словам консульства, местонахождение всех тел испанцев, погибших на Украине и не возвращённых на родину, также известно", — говорится в петиции.По словам женщины, Мигель Кармон, родившийся в 1982 году в городе Авилес автономного сообщества Астурия, был оператором беспилотников. Испанский консул сообщил о его гибели лишь через девять дней, хотя украинские ресурсы опубликовали эту информацию ранее."Мы настоятельно просим Украину и Испанию: верните Джоси (собаку. — Прим. ред.) немедленно, а как только станет возможно — верните тело Мигеля. Мы не боимся и не собираемся молчать, как, к счастью для вас, делает большинство семей испанских солдат, погибших на Украине. Завтра это может быть твой муж, твой брат или твой сын. И когда он отдаст за них жизнь — его оставят там, а твоя семья не получит вообще никакой поддержки", — говорится в тексте петиции. В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028961748.html
https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html
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в мире, украина, россия, донецкая область, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Донецкая область, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Украина отказывается возвращать тела испанских наемников их семьям

Экс-жена испанского наемника: Киев отказывается возвращать тела семьям

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МАДРИД, 16 июл — РИА Новости. Украина отказывается возвращать тела уничтоженных на СВО испанских наемников их семьям, заявила бывшая супруга одного из таких боевиков Эва Альварес Родеро в петиции, с которой ознакомилось РИА Новости.
Поводом для обращения стала невозможность получить тело ее бывшего мужа Мигеля Кармона, примкнувшего к ВСУ в марте и ликвидированного 10 июня в ДНР. Кроме того, женщина требует вернуть и его собаку по кличке Джоси.
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"Предположительно, тело Мигеля находится рядом с деревней Ивано-Дарьевка, Бахмутский район (район Артемовска в ДНР. — Прим. ред.). Чтобы не возвращать тело, нам говорят, что эта территория занята россиянами, заминирована и насыщена дронами. Но теперь мы уже никому не верим. По словам консульства, местонахождение всех тел испанцев, погибших на Украине и не возвращённых на родину, также известно", — говорится в петиции.
По словам женщины, Мигель Кармон, родившийся в 1982 году в городе Авилес автономного сообщества Астурия, был оператором беспилотников. Испанский консул сообщил о его гибели лишь через девять дней, хотя украинские ресурсы опубликовали эту информацию ранее.
«
"Мы настоятельно просим Украину и Испанию: верните Джоси (собаку. — Прим. ред.) немедленно, а как только станет возможно — верните тело Мигеля. Мы не боимся и не собираемся молчать, как, к счастью для вас, делает большинство семей испанских солдат, погибших на Украине. Завтра это может быть твой муж, твой брат или твой сын. И когда он отдаст за них жизнь — его оставят там, а твоя семья не получит вообще никакой поддержки", — говорится в тексте петиции.
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О подобных ситуациях заявляли и родственники колумбийских наемников. Так, Каролина Вильяда, брат которой погиб в боевых действиях на стороне Украины, в беседе с РИА Новости сообщила, что семья не может выяснить, где его останки. Кроме того, у них не получается добиться выплат. Собеседница подчеркнула, что Киев отказывается что-либо делать с этим, и выразила уверенность, что ВСУ в любой момент бросят наемников в бою. При этом и другие родственники пропавших на Украине колумбийцев проводили акцию протеста перед зданием МИД в Боготе, требуя от властей помочь с информацией.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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