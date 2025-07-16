https://ria.ru/20250716/ukraina-2029355604.html
В Винницкой области прогремели взрывы
В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 16.07.2025
В Винницкой области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T02:41:00+03:00
2025-07-16T02:41:00+03:00
2025-07-16T02:41:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Винницкая область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН. Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Винницкой области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, винницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Винницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Винницкой области прогремели взрывы
В Винницкой области после воздушной тревоги прогремели взрывы