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В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 16.07.2025
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02:41 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029355604.html
В Винницкой области прогремели взрывы
В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 16.07.2025
В Винницкой области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T02:41:00+03:00
2025-07-16T02:41:00+03:00
в мире
винницкая область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Винницкая область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН. Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Винницкой области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
винницкая область
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в мире, винницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Винницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
"Винницкая область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В США пришли в ужас из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 16:19
Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Винницкой области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреВинницкая областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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